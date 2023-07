Viola Come Il Mare 2: ecco la prima immagine in esclusiva dal set della nuova stagione della Fiction di Canale5

Anticipazioni TV

Cresce l’attesa per il ritorno di Can Yaman e Francesca Chillemi nei panni di Francesco Demir e Viola Vitale, in Viola Come Il Mare. La Fiction di Canale5, che ci ha fatto compagnia lo scorso inizio autunno, tornerà con molta probabilità il prossimo anno, probabilmente a settembre/ottobre 2024. Sono infatti appena iniziate le prime riprese della nuova stagione, che vedrà la Chillemi e Yaman, impegnati su un set che si dividerà tra Roma e Palermo.

Viola Come Il Mare 2: ecco la prima immagine in esclusiva dal set della Fiction di Canale5

A rivelare l’inizio delle riprese della seconda stagione di Viola Come Il Mare è stata per prima Francesca Chillemi che nei suoi profili social ha pubblicato delle immagini che la ritraevano con i primi copioni della Fiction. Il suo collega Can Yaman l’ha seguita con un video, in cui lo vediamo in sella alla moto di Francesco Demir, pronto a rincorrere di nuovo “i cattivi”. Oggi è però arrivata la conferma ufficiale, con tanto di foto in esclusiva dal set, che Viola come Il Mare 2 sta arrivando. Ed ecco la prima immagine:

Viola Come Il Mare 2: Un nuovo PM potrebbe scombussolare la vita di Viola e Francesco

In attesa delle trame ufficiali di Viola Come Il Mare 2, iniziano a trapelare le prime informazioni relative alla nuova stagione della Fiction di Canale5. Dopo il fermo di Santo Buscemi, al commissariato arriverà un nuovo PM. Secondo i primi spoiler, questo personaggio entrerà con forza nella vita di Viola e la scombussolerà. Ma anche Francesco sarà coinvolto e possiamo ipotizzare che questo nuovo acquisto della Polizia di Palermo, possa mettersi in mezzo nella già complicata relazione tra la Vitale e il Demir. Viola dovrà poi fare i conti con il nuovo capo della redazione di Sicilia WebNews. Il personaggio della Chillemi da quanto è emerso in una recente intervista dell’attrice, sarà destinato a grandi cambiamenti. Quali essi siano non è ancora dato saperlo ma da quanto dice l’artista la sua Viola affronterà la vita in modo molto diverso.

Viola Come il Mare 2: quando arriverà la nuova stagione?

Le riprese di Viola Come il Mare 2 sono cominciate alla fine della scorsa settimana e secondo le previsioni, la Fiction dovrebbe approdare su Canale5 nel 2024. È molto probabile che tornerà a farci compagnia tra settembre e ottobre, all’inizio dell’autunno ma non è escluso che possa essere trasmessa anche prima dell’estate. È un’ipotesi, ma siamo sicuri che prima di Natale, rivedremo Viola e Francesco nella bella e assolata Sicilia, alle prese con nuovi casi e con quella sinestesia che rende tutto e tutti più colorati.

Viola Come il Mare 2 sarà prossimamente in onda in prima serata su Canale5.