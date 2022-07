Can Yaman e Demet Ozdemir, la stampa turca rivela tutto: i retroscena shock

Gossip TV

Can Yaman e Demet Ozdemir si sono amati davvero ai tempi di Daydreamer? Spuntano nuovi retroscena.

Tra Can Yaman e Demet Ozdemir c’è stata o no una storia d’amore durante le riprese di Daydreamer? I due attori non si espongono ma i medi turchi sono certi. Ecco le ultime indiscrezioni su protagonisti della soap più amata di Canale 5.

Can Yaman e Demet Ozdemir: finalmente tutta la verità

Nei panni di Can Divit e Sanem Aydin, Can Yaman e Demet Ozdemir hanno fatto sognare milioni di spettatori, che hanno sperato di vedere i due protagonisti di Daydreamer insieme anche lontano dalle telecamere. I due attori hanno negato sempre di aver avuto una relazione, nonostante foto compromettenti e una complicità difficile da spiegare in termini lavorativi. Attualmente, dopo aver chiuso la relazione breve ma intensa con Diletta Leotta, Can è single e si dedica ai suoi numerosi progetti, tra cui le riprese di Sandokan e di El Turco, ma anche al lancio delle nuove fragranze Mania e alla raccolta di nuovi fondi per le sue attività benefiche a favore dei bambini più sfortunati.

Demet, invece, è sbarcata su Netflix dove ha raccolto un discreto successo e ha annunciato le nozze con il fidanzato Oguzhan Koc, matrimonio al quale non è gradito Can. I due attori hanno preso strade diverse e sembra quasi impossibile vederli insieme a fare coppia fissa anche nella vita. Forse proprio alla luce dei recenti fatti di cronaca, i media turchi hanno deciso di rivelare la verità su Can e Demet, ammettendo che tra loro vi è stata una love story durante le riprese di Daydreamer che sono durate circa due anni, ma la love story si sarebbe consumata a causa degli stili di vita troppo differenti tra i due, portando ad una rottura mal digerita da Demet.

Ad oggi, dunque, Can e Demet hanno rapporti pacifici ma evitando ancora di trovarsi da soli per non rivangare spiacevoli sentimenti del passato. Nessuno, tuttavia, ha mai saputo cosa è successo tra Demet e Can durante il party inaugurale di Diseny Plus che li ha costretti a rimanere nella stessa stanza per diverse ore...