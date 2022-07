Viola come il mare, le prime immagini: Can Yaman e Francesca Chillemi lanciano il trailer della fiction

Gossip TV

Dopo una lunga attesa, sappiamo ora con certezza che potremo vedere a settembre in onda su Canale 5 la fiction Viola come il mare.

L'attesa è stata più lunga del previsto, ma stavolta ci siamo. Inizialmente programmata per la scorsa primavera sui palinsesti di Canale 5, la fiction Viola come il mare è stata spostata a data da destinarsi. Mentre alcuni episodi venivano mostrati in anteprima al Bifest, il Bari International Film Festival, i protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi era ancora sul set a Palermo insieme alla troupe per terminare le riprese del 12esimo episodio. Sì, saranno dunque 12 gli episodi totali della fiction che verrano mandati in onda presumibilmente settimanalmente due alla volta. Lo sapremo a settembre, quando su Canale 5 avverrà il debutto. Nel frattempo è stato diffuso il primo trailer, anzi, il primo mini trailer della durata di 16 secondi che per adesso dobbiamo farci bastare.

Can Yaman: l'emozionante messaggio per il lancio di Viola come il mare

L'attore ha postato su Instagram un sostanzioso messaggio per accompagnare il video con le prime immagini di Viola come il mare. Leggiamo insieme qui sotto le sue parole per poi scorrere più in basso, leggere la trama e vedere il mini trailer della fiction Mediaset.

Sono felice, dopo quasi un anno dal primo ciak, di pubblicare in anteprima il primo trailer della nostra nuova serie "Viola Come il Mare". E' stato un lungo percorso ricco di emozioni e sacrifici; risate e malumori; impegno e soddisfazioni; vento, pioggia, freddo, caldo e anche il Covid è venuto a farci visita purtroppo! Ma ce l'abbiamo fatta e finalmente siamo arrivati a questo primo meraviglioso traguardo… La messa in onda della mia prima serie girata interamente in italiano si avvicina. Sono orgoglioso di aver lavorato con questo splendido gruppo, composto da professionisti, fantastici attori e tanti amici. Spero che il bellissimo feeling nato tra tutti noi "spacchi" lo schermo con la stessa forza con cui ci ha legato! Allora forza "Viola Come il Mare", dimostra a tutti quanta emozione proviamo e quanto amore abbiamo dedicato a questa serie.

Viola come il mare: la trama della fiction Mediaset

La bellissima e attraente Viola Vitale è una donna che si è sempre occupata di comunicazione di moda. Da Parigi si trasferisce a Palermo per cercare il padre che non ha mai conosciuto. Qui Viola comincia a lavorare per una redazione web come giornalista di cronaca nera e a collaborare con l’ispettore Francesco Demir, un uomo affascinante e seduttivo, con un grande talento investigativo ma una scarsa fiducia nel genere umano.

I due lavoreranno fianco a fianco sui casi di omicidio, lei come giornalista, lui come poliziotto. All’inizio con grande difficoltà, su fronti opposti, ma con il tempo imparando a collaborare. Anche perché Viola può contare su una dote particolare, la sinestesia. La sinestesia non è solo una figura retorica, ma anche la sovrapposizione spontanea e incontrollata di più sensi. Vista e udito, ad esempio. Nel caso di Viola, lei associa i colori alle emozioni. Quando vede una persona, quella persona le trasmette la percezione di un colore, che le permette di leggerne l’emozione più profonda. Paura, gioia, dolore. Viola imparerà ad utilizzarla come strumento per comprendere meglio l’animo delle persone che ha di fronte. Dietro la sinestesia si nasconde però anche un segreto più grande, che ha a che fare con il vero motivo del suo ritorno a Palermo. Qui sotto il primo mini trailer di Viola come il mare direttamente dall'account di Can Yaman.