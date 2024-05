Can Yaman, dopo quattro settimane di riprese sul set di Sandokan non può più nasconderlo!

Gossip TV

Can Yaman annuncia la conclusione della quarta settimana di riprese sul set di Sandokan, ecco le foto e il commento dell'attore turco su Instagram.

Can Yaman è alle prese con una nuova sfida e sembra averla accolta nel migliore dei modi, pronto a mettersi alla prova ma anche certo delle sue capacità. Sul set di Sandokan, l’attore turco e il cast che lo accompagna in scena, ce la sta mettendo tutta e lui ha deciso di pubblicare su Instagram qualche scatto, con un commento che promette grandi cose per il pubblico. Ecco cosa ha scritto Can sulla sua pagina social e la reazione dei fan.

Can Yaman sarà il perfetto Sandokan?

Accettare una sfida come quella di riportare sul piccolo schermo Sandokan, leggendario personaggio creato dalla penna di Emilio Salgari, non è una sfida per tutti ma certamente lo è per Can Yaman. Il divo turco più amato di sempre ha deciso di impersonare la Tigre della Malesia, pronto ad affrontare a testa alta l’invitatile paragone che ci sarà con Kabir Bedi, l’attore indiano che negli anni Setta rese celebre Sandokan sul piccolo schermo, diventando uno dei sex symbol più affascinanti e amati nella storia della televisione italiana. Yaman si è dedicato anima e corpo al progetto della serie tv targata Lux Vide, che approderà su Rai 1 e sarà distribuita a livello internazionale, come internazionale è il cast che accompagna l’attore turco in questo progetto, grazie al quale riapre uno dei castelli più suggestivi d’Italia in provincia di Firenze.

Alessandro Preziosi è Yanez de Gomera, fedele amico del corsaro, mentre Ed Westwick presta il volto a Lord Brooke ovvero l’antagonista di Sandokan, mentre l’esordiente e giovanissima Alanah Bloor sarà Lady Marianna. Insomma, ci sono tutte le carte in regola per un prodotto ottimale e anche Yaman la pensa così, ecco cosa ha scritto su Instagram dopo la quarta settimana di riprese.

Can Yaman si lascia andare su Instagram, cosa ha scritto

Can Yaman sarà all’altezza di riportare Sandokan sul piccolo schermo? Certamente l’attore turco gode di estrema popolarità tra il pubblico, come dimostrano gli ascolti sempre molto alti di tutte le soap e serie tv che lo vedono protagonista, ultima per messa in onda Viola come il Mare 2 che continua a collezionare share alle stelle. Yaman, che ha mostrato ferite davvero impressionanti, si è dedicato anima e copro a questo progetto che anni fa lo convinse a trasferirsi in via definitiva in Italia, a Roma, per poterlo seguire da vicino e studiarlo in ogni minimo dettaglio. Insomma, nonostante il paragone con il predecessore Kabir Bedi potrebbe dargli del filo da torcere, Can sembra pronto a fare un’ottima figura nei panni della Tigre della Malesia ed è così certo del lavoro suo e del cast da scrivere su Instagram:

“Tra un ciak e l’altro prendo un momento di visualizzazione dei miei movimenti prima di ritornare all’azione. Terminata la quarta settimana delle riprese direi che vi regaleremo un capolavoro”.

Insomma, Yaman è certo che il prodotto finale di Sandokan sarà davvero imperdibile e non è solito riuscire ad essere un finto modesto, come dimostrano le ultime foto dal set pubblicate sulla sua pagina social, con frasi motivazionali forti e decise. Qualcuno, tuttavia, fa notare che questo grande entusiasto del divo turco rischia di essere scambiato per spavalderia gratuita, soprattutto precipitosa dato che le riprese sono all'inizio.