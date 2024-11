Can Yaman dopo El Turco si è montato la testa e abbandona i suoi storici Manager? Ecco la verità

Gossip TV

Can Yaman al centro di nuovi gossip dopo le ultime premiazioni per El Turco. L’attore ha lasciato i suoi storici manager Cuneyt Sayil e Ilker Bilgi? Ecco la verità sul gossip del momento.

La carriera di Can Yaman ha subito una grande impennata in questi anni, da quando dopo essersi trasferito a Roma con la promessa di recitare in Sandokan e poi accettando il ruolo di protagonista de El Turco. Nelle ultime ore, proprio poco prima dello scoccare della mezzanotte e dunque del compleanno di Can, si è diffusa una voce sulla possibile rottura tra l’attore turco e suoi storici manager Cuneyt Sayil e Ilker Bilgi, ma sarà veramente così? Ecco svelata la verità sul rumor del momento.

Can Yaman e il successo de El Turco

Ormai circa quattro anni fa, Can Yaman ha deciso di trasferirsi a Roma e lasciare la Turchia, dopo aver avuto qualche scaramuccia con le case di produzione del suo Paese, alle quale ha lanciato una bella frecciatina recentemente. L’attore turco ha atteso con pazienza di potersi calare nei panni della Tigre della Malesia nel remake di Sandokan, concluso da poche settimane dopo quattro lunghi mesi di riprese con un cast internazionale e un copione tutto in inglese. Prima di dedicarsi a questo ruolo, tuttavia, Yaman ha accettato altri ingaggi che hanno portato nuovo successo alla sua immagine, come quello dell’ispettore capo Francesco Demir nella fiction Viola come il Mare, e di Balaban Agha nella serie tv storica El Turco.

Questo ultimo ruolo, in particolare, ha destato la curiosità degli spettatori dato che anche per questa produzione, girata interamente in Ungheria nel corso di circa sei mesi, si parla di un cast internazionale e di un copione in lingua inglese, il primissimo affrontato da Can nella sua carriera d’attore. Yaman ha presentato El Turco al MipCom 2024 a Cannes, e presto partirà per un tour internazionale, portando il suo leggendario condottiero in giro per il mondo con grande passione, la stessa che ha messo davanti la macchina da presa per interpretarlo al meglio. Oggi è il compleanno di Can che compie 35 anni e l’attore può decisamente ritenersi soddisfatto di ciò che ha costruito per la sua carriera, dal momento che ora è un attore conosciuto a livello planetario e ciò potrebbe cambiare radicalmente la direzione del suo futuro. È per questo motivo che Yaman ha deciso improvvisamente di chiudere i ponti con i suoi storici manager Cuneyt Sayil e Ilker Bilgi? Nelle ultime ore impazza il gossip ma non tutto è come sembra. Scopriamo insieme cosa è successo.

Yaman lascia i suoi Manager: Dopo El Turco, Can si monta la testa? A rispondere è Cuneyt Sayil.

Can Yaman cambia manger dopo El Turco? La verità

Sin da quando studiava per diventare un provetto avvocato, Can Yaman aveva chiaro che nel suo cuore ci fosse spazio per l’amore per la recitazione e ha seguito il suo istinto, compiendo la scelta migliore dato che all’età di soli 35 anni è uno degli attori più lanciati del momento. Il curriculum del divo turco si è enormemente ampliato negli ultimi anni, passando dalle soap a produzioni storiche e internazionali, che potrebbero esaltare ancora di più la sua carriera grazie all’approvazione del pubblico. Nelle ultime ore, proprio a ridosso del compleanno di Can, si è diffusa una notizia bizzarra secondo la quale, al fronte del successo che sta vivendo soprattutto per El Turco - la serie tv storica che approderà sul piccolo schermo nel febbraio 2025 e nella quale impersona il condottiero ottomano Balaban Agha - l’attore abbia improvvisamente deciso di mollare gli storici manager e amici Cuneyt Sayil e Ilker Bilgi.

Chi conosce Yaman sin dal suo esordio in Italia sa che i due sono estremamente legati all’attore, dal momento che sono anche i suoi migliori amici, e ci sono stati nei momenti più belli come in quelli più brutti per Yaman. Possibile che lui, dopo tutto ciò che hanno passato insieme, abbia deciso di dimenticarsene per convenienza? La risposta è semplice ed è un grande e sonoro no. La notizia, infatti, è una fake news colossale ed è lo stesso Cuneyt a confermalo sulla sua pagina Instagram, affermando che nulla è cambiato a livello lavorativo con Can. Un sospiro di sollievo per le sue fan, dato che visto che al momento il profilo Instagram dell’attore è chiuso e che lui sembra non aver nessuna intenzione di riaprirlo molto presto, loro possono sbirciare qualcosa della sua vita proprio dalle foto dei suoi manager sui social.

