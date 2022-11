Diletta Leotta e Loris Karius, finalmente arriva la prima foto insieme

Gossip TV

Da quando sono una coppia Diletta Leotta e Loris Karius non hanno mai pubblicato una foto insieme. Ora, finalmente, è uscita la prima foto di coppia. Ecco quello che sappiamo.

Dopo mesi in cui i loro social erano candidi e privi di qualsiasi cenno di una nuova storia, per Diletta Leotta e Loris Karius è arrivato il momento di pubblicare anche la prima foto insieme.

Diletta Leotta e Loris Karius, lo scatto sui social fa il giro del web

La vacanza a Miami nelle prime settimane di novembre deve essere stata positiva per la coppia, visto che, una volta lasciato il caldo di quel paradiso terrestre, si è immerso nel gelo dei mercatini natalizi, in perfetta armonia con il periodo. Ed è proprio in mezzo alla neve, durante una passeggiata in bici che Diletta Leotta e Loris Karius hanno postato una foto insieme.

La loro relazione è recente: conosciutisi grazie al lavoro di entrambi, conduttrice di DAZN lei e portiere del New Castle lui, subito si è capito che non si è trattato di un flirt, ma di una passione divampante. Sono volati insieme a Londra, hanno passeggiato per le strade di Milano, trascorso una vacanza da sogno alle Maldive e, ora, si godono il loro amore tra i paesaggi innevati.

Nello scatto, pubblicato nelle storie di Instagram della conduttrice di DAZN, la coppia si mostra sorridente, in bici, con lui con le braccia aperte al cielo. Uno scatto che in molti attendevano e che sembra portare la loro relazione allo step successivo. Infatti, la coppia, nonostante le foto pubblicate sui rotocalchi, è sempre stata molto attenta a non pubblicare mai scatti insieme sui social media. Evidentemente, questa decisione deriva dalla consapevolezza che quella che si sta vivendo deve essere una storia d'amore molto importante.