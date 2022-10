Viola come il Mare: tutte le Puntate della Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi sono su Mediaset Infinity

Anticipazioni TV

Le puntate di Viola come il Mare, la nuova Fiction di Canale5, sono disponibili gratuitamente on demand su Mediaset Infinity.

Riuscire a comprendere le persone soltanto con uno sguardo è una dote davvero singolare ma vedere il colore delle persone e capire da questo i loro sentimenti sembra davvero una magia. Eppure per Viola Vitale niente di tutto questo è magico ma una vera e propria maledizione, arrivata all'improvviso e che rischia di rovinarle per sempre la vita. C'è però ancora una speranza ma per coglierla la bella Viola deve lasciare la sua casa e il suo mondo per affrontare un passato che sembra averla dimenticata da anni. Ed è con questo viaggio alla ricerca di qualcosa o meglio di qualcuno, che comincia Viola come il Mare, il nuovo appuntamento di Canale 5 con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. La prima puntata della Fiction è andata in onda lo scorso 30 settembre 2022 e ci farà compagnia per i prossimi venerdì sino al 4 novembre, per un totale di sei puntate. Se vi doveste perdere uno o più appuntamenti in diretta, non abbiate alcuna paura. Tutti gli episodi di Viola come il Mare saranno disponibili gratuitamente in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Leggi anche Viola come il mare: cast, trama, puntate e tutto quello che c'è da sapere sulla fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi

Viola come Il Mare, la Trama della nuova Fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman

Come sarebbe la nostra vita se riuscissimo a vedere i colori delle persone e a capire, da questi, i loro sentimenti? Viola Vitale ha sicuramente una risposta al nostro quesito: sarebbe un vero incubo. La protagonista di Viola come il Mare, è dotata della singolare capacità detta sinestesia, quel particolare fenomeno sensoriale e percettivo che crea una contaminazione tra i sensi. Viola, come detto, vede i colori delle persone e ne riesce a comprendere gli stati d'animo. Il suo non è però purtroppo un dono ma uno dei sintomi di una malattia neuro degenerativa, che piano piano la sta spegnendo. E per poter avere una speranza di guarire, la ragazza è costretta a lasciare Parigi e a tornare a Palermo, la sua città natale, alla ricerca disperata di suo padre, l'unico in grado di aiutarla a scoprire cosa stia succedendo al suo corpo. La sua malattia è infatti ereditaria e il suo papà – purtroppo mai conosciuto – è molto probabilmente malato come lei.

Nel suo viaggio disperato, che la porterà a conoscere o meglio riconoscere un mondo che ormai aveva dimenticato, Viola dovrà abbandonare il giornalismo di moda e occuparsi di cronaca nera ma soprattutto sarà costretta ad affrontare i pregiudizi dei suoi nuovi colleghi, che ancora l'additano come quella ragazza che, anni prima, ha vinto Miss Italia e che – forse solo con la sua bellezza – si è fatta strada nel lavoro. Ma in questo mondo difficile e che sembra non apprezzare neanche il suo rossetto, la Vitale farà la conoscenza di persone vere e piene di sentimenti anzi di colori. Fatta eccezione per l'ispettore Francesco Demir, interpretato da Can Yaman. L'aitante poliziotto, che diventerà il suo vicino di casa e con cui costruirà uno strano e ambiguo rapporto lavorativo – e amoroso? - sembra non avere alcun colore. Forse perché privo di sentimenti o forse perché nasconde anche lui qualcosa che va oltre i colori dell'arcobaleno?