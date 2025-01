Can Yaman come non lo avete mai visto, muscoli in vista e danza scatenata: le Fan in estasi

Gossip TV

Can Yaman si sta davvero godendo la libertà dal set dopo i suoi importanti progetti, e in discoteca appare come mai visto prima, mentre balla con i muscoli in vista.

Can Yaman è a Roma e si diverte tantissimo in discoteca. Dopo aver faticato lunghi mesi sul set di Sandokan, per l’attore turco più sexy del momento è tempo di non pensare a nulla e godersi la libertà, ballando scatenato e con i muscoli in vista e facendo girare la testa a tutte le sue fan.

Can Yaman libero e scatenato

L’impegno sul set di Sandokan è stato tanto per Can Yaman, che già prima di confrontarsi con il cast internazionale della serie tv, che approderà nell’autunno 2025 su Rai 1, si è sottoposto a duri allenamenti fisici, perdendo molto peso in pochissimi giorni. L’attore turco finalmente può riposarsi dopo quattro lunghi mesi di riprese che lo hanno portato in giro per l’Italia nei panni della Tigre della Malesia, in attesa del debutto sul piccolo schermo dell’altra grande serie tv internazionale della quale è protagonista, ovvero El Turco. Qui, Can impersona il condottiero ottomano Balaban Agha durante il secondo assedio di Vienna, quando finisce in Moena e diventa un eroe locale dovendo scendere a patti con l’idea di rivedere completamente le sue credenze morali e religiose, per aiutare il popolo oppresso e in difficoltà insieme all’indomita Gloria, impersonata dall’attrice italiana Greta Ferro.

Mentre nessuno sa dove approderà El Turco, questione che diventa pressante dato che la data di debutto è stata annunciata per febbraio 2025, Yaman si prepara a partire per un tour mondiale durante il quale presenterà il prodotto al pubblico, ma prima si gode la sua ritrovata libertà. Il successo dell’attore è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni, facendolo passare da un semplice interprete di soap romantiche ad un attore a 360 gradi, tanto che le sue numerose fan sperano anche di vederlo presto in qualche produzione cinematografica per consolidare la sua ascesa nel mondo degli attori di successo.

Can Yaman, muscoli in vista: che visione in discoteca

Dunque, prima di partire per il tour internazionale per presentare El Turco, e prima di prestarsi nuovamente a imparare nuovi copioni e battute - presto, infatti, sarà nuovamente l’ispettore capo Francesco Demir nella terza stagione di Viola come il Mare - Can Yaman è completamente libero e rilassato. L’attore turco ama frequentare alcuni locali di Roma, la città che ha scelto come sua seconda casa ormai da anni, e scatenarsi a ritmo di musica con i suoi amici. Se inizialmente, proprio a causa della sua incredibile popolarità e della presenza costanze delle fan ovunque andasse, Yaman si godeva le sue serate in modo più riservato, sembra che ormai l’attore sia sceso a patti con l’idea di essere accerchiato da ammiratrici e non si ponga più freni.

Negli ultimi video apparsi sul web, infatti, Yaman si trova in un noto locale romano e, tolta la giacca elegante scelta per la serata, balla a ritmo di musica con una canottiera bianca e i muscoli in vista, e le cuffie da deejay appese al collo. Yaman è una visione super sensuale e, infatti, ecco che spuntano anche tantissime foto della serata dell’attore insieme alle ragazze presenti, che di certo non potevano lasciarsi scappare l’occasione per un selfie con il divo turco. Del resto, come biasimarle!