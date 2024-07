Can Yaman, caos sul set di Sandokan: lite furiosa con Ed Westiwick?

Gossip TV

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che sul set di Sandokan sia scoppiato un litigio tra Can Yaman e Ed Westwick! Ecco cosa è successo!

Can Yaman è attualmente impegnato nelle riprese di Sandokan, produzione Rai che vedrà un cast di grandi interpreti che affiancheranno l'attore turco. Tra loro Alessandro Preziosi, nel ruolo di Yanez, e Ed Westwick in quello del perfido Lord Brooke, rivale di Sandokan. Tuttavia, sembra che questa rivalità sia sfociata oltre la finzione e si sono diffusi rumors di una lite tra Can Yaman e Ed Westwick.

Sandokan, lite sul set tra Can Yaman e Ed Westwick?

Can Yaman è reduce dal successo della seconda stagione di Viola come il mare, dove affianca Francesca Chillemi nel ruolo del commisario Francesco Demir. Tuttavia, per l'attore non c'è riposo, dato che da qualche settimana è impegnato sul set delle riprese di Sandokan, serie tv ispirata al Ciclo dei pirati della Malesia di Emilio Salgari. Le riprese sono in corso da quattro settimane in Calabria e la serie tv arriverà su Rai 1 il prossimo autunno.

Nel cast diversi attori e attrici importanti e sembra che con uno di loro, Ed Westwick, l'ex Chuck Bass di Gossip Girl, Can Yaman sia stato coinvolto in una furiosa lite! A diffondere questo rumors è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano: ospite di Gabriele Parpiglia a Gente di Marte, infatti, ha rivelato di una lite che avrebbe coinvolto l'attore turco e Ed Westiwick.

Secondo quanto riferito dalla gossippara, la lite li avrebbe addirittura spinti a chiedere di soggiornare in due hotel separati. Al momento, tuttavia, si tratta solo di rumors, anche se stando ad alcuni precedenti potrebbe risultare una notizia vera. Non a caso, l'anno scorso, durante le riprese di Viola come il mare, Can Yaman fu accusato di aver provocato dei danni nel negozio di una commerciante del luogo, causando un certo scandalo, poi messo a tacere.

Sandokan, tutto ciò che sappiamo sulla serie tv prossimamente in arrivo!

Nel frattempo, l'attore è impegnato in un allenamento estenuante, tra spaccate e lanci in aria, per girare al meglio le scene d'azioni che lo aspettano. L'attore si è detto onorato di essere stato scelto per interpretare il personaggio della saga di Salgari e si sta impegnando al massimo per portare sullo schermo una versione che sia quanto più fedele possibile a quella raccontata dallo scrittore.

Prima di lui, Kabir Bedi aveva reso celebre il personaggio interpretandolo negli sceneggiati degli anni '70. Al fianco di Can Yaman, un cast di interpreti di grande bravura: Alessandro Preziosi, Ed Westwick, Alanah Bloor - interprete di Marianne, l'innamorata di Sandokan - il giovane ex allievo di Amici Samu Segreto.

Le riprese sono attualmente in corso in Calabria, ma i set sono stati allestiti nel Lazio, tra Cinecittà e Albano, per poi spostarsi per qualche giorno a Firenze, in uno dei castelli più belli della Toscana. La serie tv debutterà il prossimo autunno su Rai1.