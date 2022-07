Can Yaman, bagno di folla e foto super hot durante la sua vacanza in Italia!

Gossip TV

Rimini, Riccione, Milano Marittima… Can Yaman sexy in versione vacanziero, e le fan lo assaltano.

Continua la vacanza estiva e scatenata di Can Yaman, che da single si sta godendo serate in discoteche e club a Rimini, Riccione e Milano Marittima, insieme all’affetto delle fan, che lo seguono anche durante le ferie. Ecco cosa è successo nelle ultime ore al divo turco.

Can Yaman assaltato dalle fan! (VIDEO)

In attesa di tornare sul set, dopo allenamenti durissimi in palestra che hanno perfezionato la sua forma fisica rendendolo pronto per l’estate, Can Yaman si è dato alla pazza gioia nei club di Rimini, Riccione e Milano Marittima. Can si è mostrato scatenato tra balli, drink e circondato da donne poco vestite, ma il suo viaggio da single non è passato inosservato. Le fan dell’attore turco, infatti, hanno fatto in modo di raggiungerlo a Rimini dove l’attore risiede in hotel per godersi il più possibile il meritato relax.

Ricordiamo, infatti, che questo è stato un anno piuttosto impegnativo per Can che ha dovuto imparare alla perfezione l’italiano e studiare dizione, così da poter indossare i panni di Francesco Demir in Viola come il Mare, in autunno su Canale 5. L’attore, inoltre, è in attesa di scendere in campo per il remake di Sandokan e per la serie tv El Turco, produzione originale Disney Plus, che lo vedrei protagonista in un cast internazionale. Così, le fan di Yaman si sono affrettate a trasmettere tutto il loro amore per il divo turco, che ha apprezzato e si è commosso per tanto affetto.

Can gode di una stima fortissima da parte delle sue sostenitrici, che non solo hanno permesso alla sua carriera di spiccare il volo, ma lo difendendo dalle critiche e dalle fake news con vero ardore. Questa, tuttavia, è un'arma a doppio-taglio e Can non lo ha mai nascosto, come quando mesi fa è stato costretto a lasciare la sua abitazione a Roma, per traslocare in una nuova dimora top secret, dal momento che le fan avevano intrapreso un vero e proprio assedio, poco rispettoso della sua privacy.