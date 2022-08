Can Yaman fa una dedica su Instagram a Francesca Chillemi: le parole dolcissime (VIDEO)

Gossip TV

Can Yaman emozionantissimo per Viola come il Mare. L’attore ringrazia Francesca Chillemi con una dedica inaspettata su Instagram.

Manca sempre meno al debutto della prima stagione di Viola come il Mare e Can Yaman è veramente molto grato per questa esperienza, resa unica dalla grande complicità nata con Francesca Chillemi sul set. A sorpresa, l’attore turco pubblica nuovi video del dietro le quinte e si sbilancia con una dolce dedica alla collega su Instagram.

Can Yaman sorprende Francesca Chillemi

È previsto per il 30 settembre 2022, in prima serata su Canale 5, il debutto di Viola come il Mare, la fiction firmata Lux Vide che vede Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti di una storia unica, tra azione e momenti emozionanti. Mentre si pensa già alla seconda stagione della serie tv, Can si è mostrato sinceramente felice e soddisfatto per aver fatto parte di questo progetto, che lo ha messo a dura prova. In Viola come il Mare, infatti, Yaman reciterà per la prima volta completamente in italiano e per farlo ha dovuto studiare a lungo la dizione, perfezionarsi giorno dopo giorno grazie ad esperti che lo hanno seguito nel processo, ma anche grazie all’aiuto della collega Chillemi.

Proprio a lei, infatti, Can dedica l’ultimo video pubblicato su Instagram: una raccolta di spezzoni dietro le quinte che lo vedono mettersi alla prova con parole sempre più ostiche nella pronuncia, guidato proprio da Francesca. L’attrice è sinceramente interessata ad aiutarlo e si percepisce la sua grande energia positiva, certamente un fattore che ha aiutato Can ad ambientarsi sia sul set che nel suo duro compito. “Quante cose mi hai insegnato”, ha scritto Can accompagnando la dedica al video che lo vede insieme a Francesca mentre pronuncia parole sempre più complesse.

Tantissimi i commenti positivi dei fan di Yaman che hanno fatto i loro complimenti all’attore turco per non essersi mai perso d’animo ed essersi messo in gioco. In attesa di scoprire se Viola come il Mare piacerà al pubblico di Mediaset, Yaman è volato a Budapest per familiarizzare con il set de El Turco, la nuova serie televisiva che lo vedrà protagonista in un cast internazionale, e che sbarcherà su Disney +.