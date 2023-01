Gossip TV

C'è Posta per Te, Stefano De Martino è tra gli ospiti, ma il silenzio social di Belen Rodriguez fa pensare: è crisi?

Ieri a C'è Posta per Te, disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity, è stato ospite Stefano De Martino. Ma, contrariamente a tutte le volte che è in tv, la moglie Belen Rodriguez non ha condiviso stories o foto per supportarlo. C'è forse aria di crisi?