C'è Posta per Te, parla Marcello Mordino,uno dei postini storici: "Ho iniziato inginocchiandomi a Maria De Filppi"

Intervista a Marcello Mondino è il postino più longevo di C'è Posta per Te

Questa settimana, Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola oggi, ha intervistato il postino più longevo di C'è Posta per Te, l'attore comico palermitano, Marcello Mondino che consegna buste per Maria De Filippi da 24 anni.

Al magazine, Marcello ha raccontato del suo lavoro, che l'ha portato in giro per il mondo dall'Alaska a Los Angeles:

"Per strada tutti mi riconoscono soprattutto se indosso la divisa. Tutti mi chiedono la stessa cosa, come sia Maria e se è tutto vero. Io rispondo che Maria è una persona serissima e non starebbe mai a giochi di questo tipo. L'amore verso di lei è davvero grande. La sentono come una di famiglia"

Il 70enne siciliano ha poi raccontato come è iniziata la sua avventura:

"Ho iniziato a fare tv nel 1978, per una rete locale a Palermo, dove vivo. Con un amico facevamo un programma: “Io vedo CTS”. Facevamo telefonate a caso e siamo diventati abbastanza conosciuti. Poi ho avuto l’opportunità di incontrare Maria nel 2000. In quel periodo aveva dei cavalli tenuti da un cavaliere che conoscevo e che ha organizzato un incontro con lei. Mi sono inginocchiato e l’ho pregata di farmi fare il postino o anche il francobollo!"

"Sono felicissimo di quello che faccio, non l'ho mai considerato un lavoro e continuo a divertirmi perché sono sempre in giro e vedo posti bellissimi. Lavoriamo da agosto a febbraio ma fino a marzo può capitare di lavorare per registrare storie arrivate all'ultimo minuto."

"La biciletta è della produzione. Prima la imbarcavamo in aereo, ora ci muoviamo parecchio in treno e ovunque andiamo ci sono auto della produzione che ci accompagnano e ci aspettano con la bicicletta. Il problema è che sono sistemate delle misure degli altri postini, che sono altissimi rispetto a me, e regolare un sellino sulle mie misure non è facile. Non non sappiamo mai i motivi dell'invito sono pochissimi quelli che rifiutano. Entri in modo rispettoso nella casa ella gente."