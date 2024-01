C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata, questa sera su Canale 5

Gossip TV

Oggi, sabato 27 gennaio 2024, in prima serata su Canale 5, terzo imperdibile appuntamento tv con C'è Posta per Te, appuntamento imperdibile del sabato sera, che ogni anno registra il record di ascolti per la rete ammiraglia Mediaset.

Maria De Filippi conduce il terzo appuntamento con le stravolgenti storie del people show di Canale 5, dove l'intensità delle emozioni è protagonista e scalfisce i cuori del pubblico come di consueto. La padrona di casa, grazie alla sua sensibilità, fa da mediatrice tra mittente e destinatario per provare a risolvere incomprensioni, ricucire legami interrotti di coppia o in famiglia.

In studio, l'acclamato e seguitissimo attore, Luca Argentero, protagonista della serie di inarrestabile successo, Doc - Nelle tue Mani.

A consegnare la posta: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 27 gennaio 2024, a partire dalle 21.20 su Canale 5.