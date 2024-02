C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata, questa sera su Canale 5

Gossip TV

Oggi, sabato 24 febbraio, in prima serata su Canale 5, sesto imperdibile appuntamento tv con C'è Posta per Te, nuovo e imperdibile appuntamento del sabato sera con il people show di Maria De Filippi.

C'è Posta per Te: le anticipazioni della sesta puntata

Oggi, sabato 24 febbraio, sesto, attesissimo appuntamento con C'è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi. Attraverso una straordinaria capacità di racconto e di ascolto, la padrona di casa, Maria De Filippi, porta anche sabato nelle case degli italiani con la discrezione e la delicatezza che la contraddistinguono, le emozioni e i sentimenti che da sempre appassionano e coinvolgono il pubblico in studio e a casa. Protagoniste assolute del racconto sono le storie: storie di ricongiungimenti, di amori interrotti, di incomprensioni che spesso causano separazioni, di difficili rapporti familiari o di primi amori mai dimenticati. Storie che portano sempre a riflettere sui rapporti umani e su come sia importante nei confronti di una persona cara, fare piccoli gesti d'amore, concedere una seconda possibilità e riuscire a perdonare.

In studio, per un meraviglioso regalo, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto de Il Volo, il trio che ha incantato le platee di tutto il mondo e l'attore comico, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, Alessandro Siani che invia la posta ad una ospite davvero speciale. Cosa avrà in serbo?

A consegnare la posta: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 24 febbraio 2024, a partire dalle 21.20 su Canale 5.