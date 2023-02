C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di questa sera, sabato 11 febbraio 2023

Gossip TV

C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata.

Oggi, sabato 11 febbraio 2023, torna il people show di Maria De Filippi e le emozionanti storie di C’è Posta per Te con il sestp appuntamento.

Sabato 11 febbraio in prima serata su Canale 5, torna l'immancabile appuntamento in tv con C'è Posta per Te.

Al centro del programma, le storie toccanti a volte complicate e a volte allegre e spensierate dei protagonisti raccontate da Maria De Filippi, che porta nelle case degli italiani momenti di vita quotidiana, commoventi storie d'amore, legami interrotti e indimenticabili regali. Questo e molto altro per una serata in tv all'insegna di forti emozioni, riflessioni e attesi e a volte inaspettati incontri.

Il people show più amato del piccolo schermo, sfiderà la finalissima della 73° edizione del Festival di Sanremo.

"Il mio editore legittimamente ha chiesto che la programmazione di ‘C’è posta per te‘ continuasse normalmente anche durante la settimana del Festival di Sanremo. ‘C’è posta per te’ va in onda da anni di sabato ed è stato quindi mantenuto lo stesso giorno di programmazione", ha dichiarato Maria De Filippi a FqMagazine.

“Sentir parlare di sfida mi sembra assurdo, sarebbe irragionevole e decisamente presuntuoso da parte mia e di chiunque lo possa pensare. So di lavorare in una televisione privata dove la logica commerciale è importante, ne sono consapevole e la comprendo. Considero Sanremo, al netto di qualsiasi logica di normale programmazione o controprogrammazione come dir si voglia, un evento fondamentale per la musica italiana e anche per me“, ha spiegato la conduttrice.

A consegnare la posta: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo che in sella alle loro biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e il resto del mondo per consegnare l’invito a partecipare.

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Il format del programma è stato venduto dalla casa di produzione Fascino Pgt e da Mediaset in oltre 25 Paesi nel mondo. Firma la regia, Paolo Pietrangeli.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 11 febbraio 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5.