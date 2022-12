C'è posta per te, Gemma Galgani fan entusiasta del programma

Gossip TV

L'attesa di C'è posta per te si fa sentire anche per la dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani. Ecco cosa ha dichiarato a proposito del ritorno della nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi.

Tutti fan di C'è posta per te, anche Gemma Galgani, dama del trovo over di Uomini e Donne, non vede l'ora che ricominci il programma condotto da maria De Filippi.

Gemma Galgani e il post sui social per la nuova edizione di C'è posta per te

La dama ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui ammette di non stare più nella pelle all'arrivo della nuova edizione di C'è posta per te:

"Come sapete, sono un'inguaribile romantica. Io, come penso molti di voi, ci siamo ritrovati in alcune storie proposte, perché ci sono cose che toccano il cuore, anche quello di chi si dichiara meno sensibile. Sto parlando della nuova edizione di quella trasmissione elegante e delicata che tutti conosciamo: C'è posta per te. Non vedo l'ora di rivedere genitori e figli che si ritrovano, coppie che si danno un'altra possibilità, persone che si perdonano. Io sono pronta, ma soprattutto, il mio cuore è in frenetica attesa."

C'è posta per te farà ritorno su Canale 5 a partire da sabato 7 gennaio 2023, tra i primi ospiti annunciati c'è anche Can Yaman, protagonista della fiction mediaset di successo Viola come il mare.

Quanto a Gemma Galgani, la dama ritornerà nel parterre del trono over di Uomini e Donne a partire dal 9 gennaio 2023 alle 14.45 su Canale 5, in attesa chissà di conoscere finalmente il vero amore.