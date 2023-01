C'è Posta per Te, Elisabetta in lacrime durante il programma. Cos'è successo?

Gossip TV

Durante la puntata di C'è Posta per Te andata in onda ieri sabato 14 gennaio, Elisabetta Gregoraci, che ha guardato il programma di Maria De Filippi da casa, si è commossa e ha raccontato il motivo ai suoi fan su Instagram. Ecco cosa ha detto.

Tra i fan di C'è Posta per Te c'è anche Elisabetta Gregoraci, che ha guardato il programma di Maria De Filippi, andato in onda sabato 14 gennaio su Canale 5, da casa.

C'è Posta per Te, Elisabetta Gregoraci si sfoga con i fan su Instagram

Dopo aver visto la puntata, la showgirl calabrese si è sfogata con i fan su Instgram, raccontando cosa ha pensato quando ha visto uno dei casi presentati in puntata, quello della storia tra Eleonora e Giulio, con ospite Charles Leclerc. Ai fan, Gregoraci ha confessato:

"Che storia meravigliosa! Che emozione ascoltare una storia così straordinaria. Mi commuovo guardando C'è Posta per Te. Sei un ragazzo meraviglioso, Giulio e auguro a te e a Eleonora cose meravigliose. Grazie Maria, da sempre questo è uno dei miei programmi preferiti!"

Possiamo perciò annoverare, oltre a Gemma Galgani, anche la soubrette calabrese tra i fan di Maria De Filippi. Inoltre, le sue parole arrivano in un momtno particolare per il programma, che nella scorsa puntata ha ricevuto diverse critiche, a causa della rappresentazione di una relazione tossica tra due dei partecipanti al programma, mostrata però come "normale" all'interno del contenitore del sabato sera.

