C'è Posta per Te: la storia di Stefano e Valentina arriva all'Agcom: "Maria De Filippi doveva intervenire"

Gossip TV

La Ong di "Differenza Donna" ha segnalato la storia di C'è Posta per Te all'Agcom.

La storia di Valentina Paradiso e Stefano Ranucci andata in onda nel corso della puntata d’esordio di C’è posta per Te, ha fatto molto discutere e alimentato diverse polemiche nei confronti di un amore giudicato tossico che ha sollevato diverse questioni.

C'è Posta per Te, la storia di Valentina e Stefano nell'occhio del ciclone: "Dinamica misogina delle relazioni in assenza di qualsivoglia intervento correttivo da parte della conduttrice"

A dire la loro, puntando il dito anche su Maria De Filippi e come la conduttrice ha gestito la situazione, c'è stato anche l'intervento dell'associazione in difesa delle donne, "Differenza Donna" che ha segnalato la vicenda all'Agcom:

“La trasmissione ha divulgato la storia di una relazione sentimentale connotata da sopraffazione, denigrazione e mortificazione. Dell’uomo sulla donna, rappresentando una dinamica misogina delle relazioni in assenza di qualsivoglia intervento correttivo da parte della conduttrice. Ciò per noi è molto grave in quanto ha riprodotto e legittimato in un vasto pubblico, quale è quello di un programma in prima serata del sabato, trattamenti inaccettabili che configurano, se abitualmente riprodotti nelle relazioni, reati molto gravi che offendono beni giuridici di rango costituzionale”.

Dal canto suo, Valentina Paradiso, protagonista della vicenda, ha difeso il marito dai vari attacchi ricevuti subito dopo la messa in onda della puntata. "Io dopo averti sposato e averti donato tre figli penso che come ti descrivono non sei… ognuno di noi ha qualche difetto, chi più chi meno, ma se siamo ancora qui è perché quel mostro come ti descrivono non conoscendoti tu non lo sei….e si torneremo a sorridere… ma di nuovo insieme", ha scritto la donna sui social