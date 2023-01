C'è Posta per Te: anticipazioni: arriva un super ospite internazionale e un nuovo postino (ex Uomini e Donne)

Gossip TV

Il people show più amato del piccolo schermo C'è Posta per Te, ideato e condotto da Maria De Filippi, è pronto a tornare e scaldare il sabato sera degli italiani a partire da sabato 7 gennaio del 2023.

C'è Posta per Te: annunciato un super ospite internazionale

Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato, in anteprima assoluta, uno dei super ospiti che presenziarono nell'imminente edizione. Si una star hollywoodiana di origini sudafricane, tra le più amate a e apprezzato del mondo, ovvero Charlize Theron, tra le attrici più affascinati e talentuose del panorama cinematografico.

E non è ovviamente finita qui. Annunciati anche il super sexy attore turco, star di DayDreamer – Le ali del sogno e di Viola come il mare, Can Yaman, Luca Argentero, Stefano De Martino e Massimo Ranieri.

Annunciato anche un ex volto di Uomini e Donne che avrà il comporto di recapitare la posta come postino insieme a Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Chiara Carcano e Andrea Offredi: Giovanni Vescovo, ex corteggiatore del dating show durante il trono di Sonia Lorezin.

In passato la conduttrice pavese, parlando di C'è Posta per Te, ha dichiarato:

"E' il programma che mi toglie più energie. È faticoso prepararlo e condurlo. Forse è per questo che nei suoi confronti ho un atteggiamento protettivo. È la trasmissione che mi costa di più in termini di energia e di concentrazione. Ma anche quello che mi dà più soddisfazioni. Non solo per gli ascolti: riuscire a mettere pace tra persone che non si parlano da anni è bellissimo. È una specie di servizio pubblico dei sentimenti. C’è posta per te è come una cioccolata calda, rassicurante: la gente sa che lì non ci sono fregature."