Bugo parla ancora dell'incidente con Morgan a Sanremo

Un chiarimento ulteriore, uno sfogo in cui ospite a Verissimo Bugo ancora una volta dice la sua una volta per tutte su quanto successo sul palco di Sanremo con Morgan e sugli strascichi che proseguono ancora oggi.

Non fa giri di parole, Bugo, va subito dritto al punto, ospite di Verissimo. "Sto ancora male per quanto successo a Sanremo", ha detto parlando della tanto pubblicizzata rottura pubblica sul palco del Teatro Ariston con Morgan. A Silvia Toffanin, nell'atmosfera intima del programma del pomeriggio, ha di nuovo detto la sua su quanto accaduto ormai quattro anni fa. "Una parte di me è rimasta sul palco", ha detto addirittura. Scosso e turbato, così si è ancora dimostrato dalla rottura seguita al cambiamento del testo della loro canzone, Sincero, con cui Morgan l'ha insultato in diretta nazionale. Un momento che è stato riproposto, forse con un certo sadismo, proprio all'inizio dell'ospitata di Bugo.

C'è un procedimento legale in corso, anche per questo il cantante si è sfogato dicendo di essere "stanco di questa storia. Non riesco a liberarmi di molti pensieri. È stato molto doloroso. Ci sono due cause in ballo, una civile che riguarda il cambio del testo, e una penale per le offese che Morgan mi ha rivolto in modo continuativo. Ci sto ancora molto male. Un pezzo di me è rimasto su quel palco. Per fortuna ho una moglie fantastica e due figli meravigliosi e vado avanti".

Come si è giunti a tutto questo? Sostiene di aver voluto Morgan al suo fianco sul palco "per aiutarlo, aveva avuto dei problemi in quel periodo. Era il mio primo festival, volevo far bene, ero molto carico. Poi non so cosa è successo. Non mi spiego ancora un tale atteggiamento in un momento così importante davanti a milioni di telespettatori. Nel mese prima di Sanremo ho capito che forse tra noi non c'era intesa. Qualcosa deve essersi rotto, ancora oggi non mi spiego perché siamo arrivati a quel punto. Sto male anche solo vedendo le foto di quel momento. Ho deciso di uscire da quel palco perché per me era la fine del mondo. Non ho pensato alle conseguenze, volevo solo andarmene via. L'ho fatto per la mia dignità. Non è stata una scelta ragionata, ma spontanea, dettata dal momento e dal mio carattere".