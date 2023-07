Britney Spears pronta a rivelare tutta la Verità nella sua Autobiografia: l’annuncio della cantante

Gossip TV

È il momento di Britney Spears. Sarà la nota e discussa cantante a parlare di quanto le è successo in questi anni, attraverso la sua prima autobiografia.

Britney Spears ha deciso di rompere definitivamente il silenzio sulla sua vita, e questa volta non lo farà tramite Instagram dando modo ad altri di mettere in discussione la sua versione dei fatti. Questa volta, l’ex reginetta del pop ha scritto un’autobiografia “The Woman in Me”, disponibile da ottobre nelle librerie, che scava in profondità e mette in luce una nuova prospettiva.

Britney Spaers pronta a parlare, esce la sua autobiografia

Sembra ormai diventata una moda quella di raccontare i più oscuri segreti, i moment critici di una vita nata e cresciuta sotto i riflettori, attraverso la pubblicazione di un’autobiografia e chi è Britney Spears per non avvalersi di questa consuetudine così in voga. Del resto l’ha fatto William, duca di Sussex, pubblicando “Spare” senza dannarsi troppo nell’infangare la famiglia reale dal quale si è separato solo fisicamente, dato che continua a beneficiare dei lasciti dell’amata nonna. Britney è stata una delle protagoniste più amate della scena pop mondiale, poi il crollo nervoso e la scelta del padre di allontanarla dai suoi fan, infine la verità sulle rigide regole che l’uomo imponeva alla figlia, il controllo sulla volontà di avere altri figli, il lucro sui soldi che Britney ancora incassava con concerti e diritti d’autore.

Leggi anche Demet Ozdemir, ecco perché ha divorziato dal marito: da non credere!

In tanti hanno parlato, soprattutto i familiari della cantante che si sono detti quasi unanimemente tutti d’accordo nel ritenerla ancora instabile, e anche la Spears ha risposto a tono su Instagram, leggendo e analizzando ogni critica mossa pubblicamente sul suo conto. Ma la storia, tutta e totale, dal punto di vista della cantante non era ancora mai stata raccontata, almeno fino ad adesso. Britney ha annunciato tramite il suo profilo social di aver dato alle stampe l’autobiografia “The Woman in Me”, disponibile in libreria a partire da ottobre. La cantante ha finalmente trovato la sua voce e la volontà - forse anche la forza dato che per farlo avrà dovuto rivivere momenti non propriamente belli della sua vita - di raccontare tutto ciò che le è successo dal suo punto di vista. Supportata dal marito Sam Ashgari, Spears trova la voce e tutti sono curiosi di conoscere la verità dato che ancora vi sono molti punti oscuri, contese anche da parte di coloro che non avrebbe interesse ad affossare la cantante, come i figli nati dal matrimonio con Kevin Federline che si rifiutano di vederla e continuano a parlare malissimo della madre.

Insomma, la vicenda che riguarda Britney è intrigata e solo una parte è emersa grazie al movimento Free Britney, che ha portato la cantante a poter nuovamente decidere della sua vita ma anche molti fan ad interrogarsi sul fatto che fosse o meno vero che l’artista avrebbe avuto bisogno di un tutore legale, soprattutto guardando i video che continua a postare su Instagram e che di certo non possono fare una buona impressione.