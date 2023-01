Boomerissima, scontro tra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi nella prima puntata

Gossip TV

Boomerissima, il nuovo show di Alessia Marcuzzi, ha già fatto parlare di sé, con lo scontro in puntata tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini. Ecco cos'è successo.

Alessia Marcuzzi è tornata in tv dopo due anni di pausa, per condurre il nuovo show del palinsesto Rai, Boomerissima. Un divertente programma in cui a sfidarsi sono i Millennials e i Boomer. Peccato che, nella prima puntata andata in onda ieri martedì 10 gennaio, qualcuno tra i concorrenti abbia preso la sfida un po' troppo sul serio.

Boomerissima, volano stracci tra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi

Qualche settimana fa vi avevamo anticipato che tra gli ospiti della prima puntata di Boomerissima ci sarebbero stati Tommaso Zorzi e Claudia Gerini. I due si sono scontrati duramente durante la registrazione del pilota del programma e il litigio che hanno avuto non è stato poi tagliato in fase di post produzione, ma è stato, invece, mandato in onda.

Come si leggeva dalle anticipazioni, il litigio tra Zorzi e Gerini è nato durante l'arringa finale dell'ex gieffino, che avrebbe ironizzato sui filtri che i boomer utilizzano sui social e su TikTok.

Parole innocue, ma che hanno fatto infuriare l'attrice. Claudia Gerini a sua volta, dopo aver ritirato la coppa della vittoria della sua squadra, si è rifiutata di stringere la mano a Zorzi, preferendo salutare solo l'altra partecipante al programma, l'attrice Valentina Romani della fiction Mare Fuori.

E, come se non bastasse, sembra anche che la discussione sia continuata a lungo nel dietro le quinte di Boomerissima. Non c'è che dire, un inizio con il botto per Alessia Marcuzzi...