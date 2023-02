Boomerissima, il successo di Alessia Marcuzzi viene premiato, smentito il ritorno a Mediaset

Gossip TV

Alessia Marcuzzi e il suo format, Boomerissima, viene premiato con il rinnovo per una seconda stagione, smentendo così le voci di un probabile ritorno a Mediaset. Vediamo insieme cosa è successo.

Alessia Marcuzzi sembra aver consolidato il suo ruolo in Rai, con il nuovo format Boomerissima: nuovo programma, che riprende in questi giorni dato che è terminata la kermesse sanremese, in cui si sfidano Millennials e Boomer. E, dato il successo del suo show, la Rai sembra decisa a premiarla con il rinnovo per una seconda stagione.

Boomerissima, Alessia Marcuzzi sempre più lanciata in Rai

La bravura di Alessia Marcuzzi si è mostrata anche nel Dopofestival, dove la showgirl ha affiancato Fiorello nel suo programma Viva Rai 2...Viva Sanremo!. La showgirl ha raggiunto un certo successo in Rai, tanto che il suo programma Boomerissima è stato prima prolungato e poi rinnovato anche per la prossima stagione televisiva, come rivelato da TvBlog.

Questa conferma allontana ancora di più il ritorno di Alessia Marcuzzi in Mediaset: Pier Silvio Berlusconi, inoltre, ha anche criticato il format, ammettendo di non essere stato molto colpito dal programma della showgirl. Altrettanto duro il giudizio di Maurizio Costanzo, il quale ha definito Boomerissima un programma "noioso". Una perdita per Mediaset e decisamente un guadagno per la Rai, che sembra puntare molto sulla showgirl.

Boomerissima ha registrato nell'immediato un alto numero di ascolti, anche perché già nella prima puntata è avvenuto uno scontro abbastanza acceso, proseguito nel dietro le quinte, tra Tommaso Zorzi e l'attrice Claudia Gerini. Forte del format innovativo, il programma ha conquistato il pubblico ed ha spinto la Rai a rinnovarlo per una seconda stagione.