Blanco tra Paola Di Benedetto e Rkomi? L’ultimo gossip

Sembra che la fine del flirt tra Paola Di Benedetto e Rkomi sia dovuto all’improvviso interessamento di Blanco alla bella soubrette.

Blanco corteggia Paola Di Benedetto? L’ultima bomba gossip

L’estate italiana è stata inaugurata dalla conferma di un gossip piccante, quello che riguarda il flirt tra Rkomi e Paola Di Benedetto. L’ex gieffina sta mettendo anima e corpo nella realizzazione della sua carriera, arrivando ad ottenere grandi soddisfazioni, tra cui anche la conduzione del pre-Festival di Sanremo e di eventi musicali di risonanza nazionale. Rkomi è sbocciato dopo la partecipazione alla kermesse musicale condotta da Amadeus, e ora è stato voluto da Sky come giudice della nuova edizione di X Factor, insieme ad Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Fedez.

Proprio quest’ultimo, insieme alla moglie Chiara Ferragni, ha benedetto la coppia formata da Paola e Rkomi con una foto su Instagram, confermando la neonata relazione. Relazione che, tuttavia, sembra essersi già consumata dato che da diversi giorni si rincorrono voci sulla rottura ufficiale. Secondo alcuni, la coppia non si sarebbe mai neppure formata, ma sarebbe stata al gioco per pubblicità, mentre secondo lo scoop lanciato da Dagospia, sarebbe stata la pressante corte di Blanco a mettere in crisi la Di Benedetto.

“È durato l’éspace d’un main il flirt tra Rkomi (il cantante che non vuole essere ricordato per quello che canta a torso nudo) e Paola Di Benedetto. Sulla ragazza avrebbe messo gli occhi Blanco, anche se fidanzato da poco dopo aver lasciato la fidanzata storica. Sono brividi!”.

Il vincitore di Sanremo 2022 ha lasciato la storica fidanzata Giulia Lisioli, e si è mostrato felice con la nuova fiamma Martina Valdes, con tanto di bacio pubblico durante uno dei suoi ultimi concerti. Possibile che Blanco abbia già detto addio a Martina, preferendole Paola? Al momento da parte dei diretti interessati ancora nessun commento.