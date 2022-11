Bianca Atzei svela il nome del bambino che aspetta, il dolce annuncio sui social

Gossip TV

Dopo aver rivelato a Verissimo il sesso del bambino che aspetta, Bianca Atzei ha postato una foto dolcissima sui social che annuncia anche il nome del bambino. Ecco come si chiamerà.

Bianca Atzei e il dolce annuncio sui social

Non è stata una gravidanza semplice, quella di Bianca Atzei, ma la cantante non è mai stata così radiosa. Quando è stata ospite da Silvia Toffanin con il compagno, la Iena Stefano Corti, Bianca Atzei ha parlato delle difficoltà a cui sono andati incontro, soprattutto, dopo che la prima gravidanza non si era conclusa al meglio:

" È stata un'esperienza dolorosa, ma che ci ha rafforzati come coppia. E oggi, con questa felicità, ci stiamo legando ancora di più"

Ora, però, tutto procede alla grande e in diretta nello studio di Verissimo, la coppia ha svelato il sesso del bambino: un maschietto. I due futuri genitori hanno anche preso in considerazione l'idea di dare il doppio cognome al nascituro, visto che c'è questa possibilià. Inoltre, pochi giorni fa, la cantante ha pubblicato uno scatto sui social in cui è visibile il pancione e ha dato ai followers un indizio sul nome del bambino.

La foto è stata postata sul suo account di Instagram e come didascalia Bianca Atzei ha scritto:

" Cucù. Qui dentro c’è N.A. Chi indovina?"