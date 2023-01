Bianca Atzei è diventata mamma: l'annuncio sui social della nascita del figlio Noah Alexander

Gossip TV

La cantante Bianca Atzei è diventata mamma del piccolo Noah Alexander: la nascita è stata annunciata sui social con un dolcissimo post, insieme al compagno Stefano Corti.

Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori: è nato il piccolo Noah Alexander! L'annuncio della lieta notizia è stato dato dai genitori sui social, con un post pubblicato su Instagram.

Bianca Atzei è mamma: la nascita del piccolo Noah Alexander

Con un post dolcissimo, Bianca Atzei ha annunciato che oggi, 18 gennaio, è venuto al mondo il suo primogenito: Noah Alexander. Una notizia felice per la coppia, che già in passato aveva ammesso di desiderare un bambino. Nelle ultime settimane, la cantante era stata ricoverata a causa di un malore, facendo preoccupare i fan.

Essendo al nono mese di gravidanza, in molti si erano detti preoccupati delle sue condizioni di salute, ma per fortuna, merito anche del team di medici che l'aveva seguita, Bianca Atzei era tornata a casa in pochi giorni.

E, oggi, ha potuto accogliere il figlio tanto atteso da lei e dal compagno Stefano Corti. Nel post pubblicato per la nascita del piccolo, la cantante ha scritto solo una parola che, però, testimonia quanto a lungo hanno atteso questo bambino e quanto lo desiderassero:

"Finalmente. Noah Alexander 18/01/2023"

Dopo l'annuncio, non solo i fan, ma anche numerosi vip del mondo dello spettacolo si sono congratulati con la coppia per la lieta notizia.