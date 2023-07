Bianca Atzei di nuovo mamma? Ecco cosa ha risposto la cantante!

Gossip TV

Bianca Atzei è diventata mamma da pochi mesi del piccolo Noah. Ma a quanto sembra lei e il compagno potrebbero decidere di allargare presto la famiglia!

Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori del piccolo Noa solo qualche mese fa: una gravidanza a lungo desiderata e che ha portato loro grande gioia. Ma la cantante sarebbe già pronta a diventare di nuovo mamma?

Bianca Atzei presto mamma bis? Ecco cosa ha risposto la cantante!

La cantante e l'inviato de Le Iene hanno raccontato a Verissimo, negli scorsi mesi, il loro difficile percorso per la genitorialità: anche se sono una coppia relativamente da poco, hanno sempre sentito l'esigenza di poter aggiungere un terzo membro alla loro famiglia e un figlio era un desiderio comune. Purtroppo, l'anno scorso, il loro desiderio aveva subito una battuta d'arresto, quando Bianca Atzei ha avuto un aborto spontaneo, perdendo così il suo bambino. Il periodo che era seguito non era stato facile per la coppia, ma l'arrivo di Noa ha permesso loro di coronare un sogno e di tornare a sorridere.

I due neo genitori - diventati tale lo scorso gennaio - condividono spesso momenti della loro vita privata con i fan e mostrano anche le difficoltà e le gioie della genitorialità, con alti e bassi. Inoltre, amano molto condividere e raccontare particolari e aneddoti del loro quotidiano ai fan e anche in occasione di un viaggio per Bagnoregio, dove ieri sera, 15 luglio, Bianca Atzei si è esibita, hanno risposto ad alcune domande dei followers. Tra le più gettonate c'era quella che chiedeva se presto Noa avrebbe avuto un fratellino o una sorellina.

La cantante ha svelato che per il compagno sarebbe stupendo poter diventare di nuovo padre e che è una richiesta quasi quotidiana. Tuttavia, ha anche ammesso che, per il momento, non sente di voler affrontare un'altra gravidanza:

"Stefano me lo chiede ogni giorno...Ora non me la sento! Son piena di Noa e sto finendo di trovare il mio equilibrio psico-fisico dopo il parto!"

Bianca Atzei ha anche svelato di sentirsi spesso sbagliata, di non essere abbastanza per il suo bambino e che il suo lavoro le impedisca di essere una buona madre:

"Quando parto per i concerti o altre cose e rimane con Ste o con mia mamma ho paura che possa sentire la mia mancanza. Ecco, la sensazione che posso avere è paura di mancare in qualcosa perché per me quello che conta più di tutto è la sua serenità"