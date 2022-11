Belve, Nancy Brilli senza freni:" Ho litigato con Elena Sofia Ricci per essere stata con il suo ex"

Gossip TV

Intervistata a Belve, l'attrice Nancy Brilli si è raccontata senza veli, svelando anche di aver avuto una storia con l'ex marito di Elena Sofia Ricci. Ecco cosa ha detto.

A Belve questa sera, 22 novembre, Francesca Fagnani intervisterà Nancy Brilli. L'attrice si racconterà senza veli, rivelando di quando ha preso a schiaffi Paolo Virzì e di quel tradimento nei confronti di Elena Sofia Ricci per aver avuto una storia con il suo ex marito. Ma di quello, ha chiesto scusa.

Nancy Brilli a Belve:"Mi hanno mandato via, nonostante avessi fatto sempre successi"

Questa sera, Francesca Fagnani, la conduttrice del talk show della seconda serata di Rai 1, intervisterà l'attrice e soubrette Nancy Brilli. Una conversazione ricca di colpi di scena e che parte già con il botto: la prima domanda, infatti, riguarda il calcio che Brilli diede al suo ex fidanzato Ivano Fossati. Ma l'attrice ci tiene a specificare:

"Non ho iniziato io e non gli ho fatto così male da mandarlo in ospedale"

Discorso simile per Paolo Virzì. Il regista le scrisse una lettera dove le diceva che non avrebbe potuto scritturarla per il ruolo di un'operaia, perché Nancy Brilli andava in prima serata in abiti eleganti nei programmi di Pippo Baudo. Un commento che Brilli non prese bene e che portò a un grosso litigio tra i due.

Ma, il fulcro dell'intervista è la domanda riguardante la rottura con Elena Sofia Ricci. Il motivo? Nancy Brilli ebbe una relazione con il marito dell'attrice di Che Dio ci aiuti. "Ex marito" - ci tiene a precisare la soubrette - "già non vivevano insieme e parlavano male l'uno dell'altra. Me l'aspettavo questa domanda, ma ci tengo a precisare che le ho chiesto scusa."

E, infine, perché Nancy Brilli non si vede più in tv? A questo, l'attrice risponde in maniera un po' piccata:

"Mi recai da una persona molto influente in tv e chiesi perché, nonostante abbia sempre fatto solo programmi e film di successo, non venissi più chiamata. Mi fu risposto che le donne degli anni '90 non erano più di moda, ma ora c'era bisogno di donne vere, come se io non lo fossi. E, comunque non c'erano ruoli per me".

Oltre a Nancy Brilli, Francesca Fagnani per Belve - che ha visto ridotto i suoi appuntamenti da tre a due alla settimana - intervisterà anche la cantante Noemi.