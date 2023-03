Belve, Fabrizio Corona critica Francesca Fagnani: "Questo non è giornalismo, ma cabaret..."

Gossip TV

Questa sera andrà in onda la nuova puntata di Belve, ma dall'anteprima disponibile è emerso che Francesca Fagnani intervisterà Giacomo Urtis, il quale rivelerà i suoi rapporti con Fabrizio Corona. Quest'ultimo è intervenuto criticando il programma di Rai 2. Ecco cosa ha detto.

Dalle anteprime della nuova puntata di Belve, il talk show di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, sappiamo che nella puntata di oggi, 7 marzo, andrà in onda l'intervista della giornalista a Giacomo Urtis. Tra le varie domande che gli sono state rivolte, alcune riguarderanno il rapporto tra lui e Fabrizio Corona. Ed è proprio quest'ultimo a decidere di intervenire sui social, pubblicando una storia in cui critica pesantemente Fagnani e il programma.

Belve, Fabrizio Corona contro il programma

Nelle storie su Instagram pubblicate questa mattina, Corona prende in giro sia Fagnani, sia il programma di Belve, definendolo un cabaret:

"Quella televisione fatta male, piena di cliché in voga nei social e basata sul virgolettato. Quella televisione che sconfina sempre nell'uso e nell'abuso della metafora del sesso come unico contenuto valido per alzare lo share. Tutto questo è cabaret caricaturale, non certo giornalismo. Divertente, cert, ma è più trash dei teatrini di Sanremo..."

Corona, a quanto pare, non ha gradito le domande che Francesca Fagnani ha rivolto a Giacomo Urtis sulla natura del loro rapporto. Sebbene Urtis non sia voluto scegliere nei dettagli, è evidente che i due sono legati da una grande amicizia, che da parte del chirurgo estetico è certamente qualcosa in più. Dietro insistenza di Fagnani, infatti, il suo ospite ha rivelato che in passato è stato invaghito di Corona e che ancora ora un po' lo è, dato che si sentono tutti i giorni. Quando la conduttrice ha chiesto a Urtis di definire che tipo di rapporto fosse, il chirurgo ha risposto:

"Un'amicizia un po' speciale. [...]Può essere che qualche volta c'è stata dell'intimità, però, ecco...cose nostre"