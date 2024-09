Belve, ecco gli ospiti della nuova edizione del programma condotto da Francesca Fagnani!

Gossip TV

Un'indiscrezione svela gli ospiti della nuova edizione del programma condotto da Francesca Fagnani! Ecco di chi si tratta!

Dal 26 novembre 2024, Belve tornerà in onda con una nuova edizione e da un'anticipazione di TvBlog sono emersi i nomi degli ospiti che saranno intervistati nel programma di Francesca Fagnani.

Belve, l'edizione 2024 è pronta a partire: ecco tutti gli ospiti della nuova stagione del talk show condotto da Francesca Fagnani

Secondo il sito di informazione, tra gli ospiti più attesi della nuova edizione di Belve, in onda dal 26 novembre su Rai2, ci sarà anche Valetnino Rossi, campione mondiale di motociclismo per ben 9 volte e che dopo il ritiro dal mondo della Moto GP si è dedicato alle corse automobilistiche.

Sempre in campo sportivo, tra gli ospiti potrebbe esserci anche Federica Pellegrino: l'ex campionessa olimpica è diventata mamma di recente, con la nascita della piccola Matilde, avuta dal marito Matteo Giunta ed è una delle nuove concorrenti del programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.

E, ancora, secondo TvBlog, un'altra papabile ospite da intervistare sarebbe Elisabetta Canalis: dopo il divorzio dal marito Brian Perri e la nuova storia d'amore con Georgian Cimpeanu, l'ex velina è anche tornata in tv, partecipando a Tilt - Tieni il tempo di Enrico Papi.

Belve, Francesca Fagnani attaccata da Raoul Bova: "Cercava il sensazionalismo"

Di recente, hanno fatto discutere le dichiarazioni di Raoul Bova su Francesca Fagnani: l'attore è stato ospite di Belve quasi un anno fa e a Ciao Maschio, di Nunzia De Girolamo, ha raccontato di essersi pentito di aver partecipato al programma di Rai2. Il talk show condotto da Fagnani è noto per il suo format di interviste taglienti e ironiche, le cui domande non sempre mettono a loro agio gli ospiti.

Tra questi anche Raoul Bova, che ha raccontato che nel corso dell'intervista si è sentito a disagio, perché ha avuto l'impressione che la giornalista tentasse di "creare del sensazionalismo" a tutti i costi:

"In quel momento mi sono sentito timido con una persona che voleva a tutti i costi creare sensazionalismo e che ha tirato fuori la parte meno empatica della situazione. Come fanno le belve"

Ma la stessa Fagnani ha definito Bova come "l'ospite più noioso" proprio per via della sua reticenza nel parlare, raccontandosi in un'intervista a Il Messaggero.