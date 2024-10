Belve, Chiara Ferragni tra le prossime ospiti: l'influencer avvistata con la conduttrice Francesca Fagnani

Gossip TV

Dopo Fedez, anche Chiara Ferragni sarà tra le possibili ospiti di Belve, il talk show di Rai2? L'influencer, infatti, è stata avvistata insieme alla conduttrice Francesca Fagnani.

Chiara Ferragni ospite di Belve? L'influencer ha incontrato Francesca Fagnani

La nuova edizione di Belve prenderà avvio il prossimo novembre e tra le possibili ospiti potrebbe esserci Chiara Ferragni. A riportare la notizia è stato il sito di Davide Maggio, svelando che l'influencer e Francesca Fagnani si sarebbero incontrate nelle scorse settimane.

Questo meeting tra loro avrebbe avuto come scopo quello di definire la partecipazione alla nuova edizione del programma, che tornerà a fine novembre con il suo format di interviste. Sul sito di Davide Maggio si legge:

"Chiara sarebbe tentata dal metterci la faccia, affrontando di petto una situazione mai così delicata e dando una sterzata alla sua comunicazione. Il confronto con Francesca Fagnani sembra un modo per rinascere ‘espiando’. Ci sono le colpe del pandoro gate ma anche la fine del suo matrimonio, accompagnata dalle ‘scorribande’ di Fedez."

Al talk show, qualche mese fa, Fedez aveva rilasciato una controversa intervista nel corso della quale aveva ammesso che nella separazione aveva influito anche il Pandoro Gate che aveva colpito l'impero economico dell'influencer da dicembre, con conseguenze giudiziarie di non poco conto.

Chiara Ferragni e Fedez si rivedono: l'incontro dallo psicologo

Nonostatnte da mesi per i Ferragnez non ci sia speranza alcuna di un ritorno di fiamma, i fan della coppia non hanno del tutto perso la speranza e stando un'indiscrezione sembra che il rapper e l'influencer si siano rivisti.

L'occasione sarebbe stata quella di una seduta in comune dallo psicologo. La segnalazione è stata riportata da Deianira Marzano: un utente sul web avrebbe confidato alla gossippara di aver visto Fedez e Chiara Ferragni entrare insieme per un appuntamento con lo psiologo a Milano.

Per entrambi, la terapia non è mai stata un taboo e molte volte sia il rapper sia l'imprenditrice hanno rivelato che hanno fatto ricorso a sedute con terapeuti per poter superare momenti difficili, come la malattia del rapper e le tensioni nate dopo la partecipazione di Chiara Ferragni a Sanremo 2023.