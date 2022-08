Bella Thorne volta pagina con lui, brutto colpo per Benjamin Mascolo

Gossip TV

Dopo l’addio a Benjamin Mascolo, Bella Thorne viene paparazzata in Grecia con la nuova fiamma.

La fine della relazione tra Bella Thorne e Benjamin Mascolo ha fatto molto discutere, tanto che il cantante si è visto costretto ad intervenire sui social in difesa dell’attrice, attaccata brutalmente dagli haters. Ora, tuttavia, Benjamin ha ricevuto un brutto colpo dalla sua ex, paparazzata in Grecia con la nuova fiamma.

Bella Thorne in Grecia, mazzata per Benjamin Mascolo

Dopo tre anni di relazione, Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati. Il cantante, trasferitosi in California dopo aver perso la testa per l’affascinante attrice, è stato immediatamente sommerso da commenti di conforto mentre per Bella solo parole d’odio, che hanno costretto Benjamin ad intervenire in modo piccato.

La storia d’amore, volutamente una relazione aperta che sembrava fare al caso di entrambi, è naufragata prima che i preparativi per il matrimonio fossero completati, lasciando l’amaro in bocca a tutti coloro che hanno seguito la coppia sin dall’inizio. Due mesi dopo l’annuncio dell’addio ufficiale, voluto in particolare modo da Bella come ammesso lei stessa sui social, l’attrice ha trovato un nuovo amore, paparazzata dal Daily Mail in atteggiamenti intimi col suo produttore, mentre si trovava in vacanza a Mykonos.

“Bella Thorne paparazzata mentre dà un bacio ad un bellissimo uomo misterioso a Mykonos, due mesi dopo lo shock per la fine della sua relazione con Benjamin Mascolo”. Questo lo scoop su Bella, accostata poi appunto al suo produttore dopo aver studiato le foto. Come l’avrà presa Benjamin? Al momento non è dato saperlo, dato che il cantante ha scelto di allontanarsi dai social e non pubblica un post su Instagram da ben 27 settimane.