Belen Rodriguez torna sui social e lancia una stoccata a Stefano De Martino: amore al capolinea?

Belen Rodriguez è tornata sui social e l'ultimo suo intervento sembra una stoccata al marito Stefano De Martino. Vediamo insieme cosa è successo!

Sembra, ormai, certa la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: nonostante, nessuno dei due abbia ancora confermato nulla, sono in aumento le indiscrezioni che danno per certa la fine del loro matrimonio. Non si tratterebbe certo della prima volta che la coppia si separa, visto che, dopo le nozze, hanno deciso di allontanarsi in due occasioni, l'ultima avvenuta recentemente e che ha portato la showgirl argentina tra le braccia di Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la piccola Luna Marì.

Belen Rodriguez, la frase sui social è una frecciatina a Stefano De Martino?

Tuttavia, questa volta, più che per incomprensioni, la coppia sembrerebbe essere sul punto di scoppiare a causa di tradimenti e terzi incomodi. La settimana scorsa, infatti, il settimanale Chi aveva pubblicato uno scoop clamoroso: alla festa del cognato Ignazio Moser, Belen Rodriguez è stata vista con un altro uomo, Elio Lorenzoni, imprenditore bergamasco per il quale avrebbe lasciato De Martino. Ma, altre fonti giurano che si tratta solo di un amico per la showgirl ed ex conduttrice de Le Iene. Nel frattempo, sul conduttore di Bar Stella sono aumentati i rumors su presunti tradimenti nei confronti della showgirl argentina.

A rivelare queste indiscrezioni è stato, dal suo canale telegram, Fabrizio Corona, il quale ha affermato che Belen considerava il marito un uomo dedito solo al lavoro e che De Martino non l'avrebbe ancora lasciata per mantenere l'immagine di uomo di famiglia. Sui tradimenti del conduttore ed ex ballerino non sono emersi ulteriori dettagli e lo stesso Stefano, con un gesto sui social, sembrava sbeffeggiare le voci messe in giro da Corona. Tuttavia, a sorpresa, su Instagram, anche Belen Rodriguez è intervenuta con un post che ha fatto scalpore.

La showgirl, negli scatti pubblicati, è ritratta mentre dipinge e a corredo delle foto ha aggiunto una didascalia che sembra una chiara frecciatina al marito:

"E io lo sapevo già...Tu sorridi sempre. Il sesto senso delle donne"

Dato anche che il conduttore di Bar Stella è volato in Sardegna per concedersi qualche giorno di relax in solitaria, sembra davvero che la loro storia sia giunta al capolinea. Che non resti che attenderne la conferma ufficiale da parte di entrambi? Lo scopriremo!