Belen Rodriguez torna a parlare dell’infedeltà di Stefano De Martino, tirando in ballo Alessia Marcuzzi

Belen Rodriguez nega il gossip sul tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi, ecco cosa ha rivelato la presentatrice de Le Iene Show.

Circa due anni fa, nel bel mezzo della loro rottura ufficiale, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno dovuto fronteggiare il pettegolezzo che avrebbe voluto l’argentina tradita dal ballerino partenopeo con Alessia Marcuzzi. Ora, nel pieno del loro meraviglioso ritorno di fiamma, Belen torna a parlare d’infedeltà e scioglie ogni dubbio sul gossip che non trovò mai una vera e propria spiegazione.

Belen Rodriguez scagiona Alessia Marcuzzi

Nel bel mezzo della torrida estate del 2020 scoppiò uno scandalo di proporzioni astronomiche che voleva Belen Rodriguez e Stefano De Martino al punto di rottura a causa della scoperta della showgirl argentina che, stando alle indiscrezioni di Dagospia e Oggi, avrebbe trovato sull’IPad del marito prove del tradimento con Alessia Marcuzzi. La notizia creò un’ondata di polemiche, smentite, conferme o presunte tali senza precedenti, ma Belen preferì non esprimersi, ancorata al dolore provato per l’addio al marito dopo un periodo sereno trascorso insieme. A distanza di due anni, Belen e Stefano sono tornati a fare coppia fissa e mentre la presentatrice fa un gesto shock dopo la fuga romantica, a Le Iene si torna a parlare della presunta infedeltà del presentatore partenopeo. Già al debutto della sua avventura nello show di Italia1, Rodriguez si era trovata a rispondere a domande molto personali, parlando in questi termini dell’ex marito e del loro rapporto:

“Questa persona la conosco da più di 11 anni. Penso che sia l’uomo che mi ha fatto soffrire di più. Credo che mi abbia anche tradita a dire la verità. Però voglio essere sincera, questo uomo ha anche sofferto per me, bisogna essere onesti e ammettere. Tra i miei compagni è il più sensuale, andiamo molto d’accordo si certe cose diciamo - riporta Biccy - Se è anche il più infedele di tutti? Oddio forse sì, non saprei dirti con precisione, più o meno sì dai. A parte questo io per lui ci sarò sempre e lo stesso lui per me e ne sono certa. Mi fa arrabbiare, ma poi torna tutto come prima. Volete che lo descriva con una parola? Allora dico neomelodico”.

Anche nel corso dell’ultima puntata, Belen è finita al centro della curiosità di Teo Mammuccari che ha fatto domande molto personali alla bellissima collega. L’argomento sono sempre le corna, ma questa volta Rodriguez ha deciso di essere più incisiva, raccontando di non aver mai scoperto nulla di reale e scagionando così Marcuzzi dal vecchio pettegolezzo sul suo conto. Belen, infatti, parla di dubbio e vanifica così la versione dei fatti che la voleva hacker per scoprire il tradimento.