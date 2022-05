Belen Rodriguez, fuga romantica con Stefano De Martino poi il gesto shock

Gossip TV

Dopo un weekend romantico con Stefano De Martino, Belen Rodriguez torna ad indossare la fede nuziale.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati a fare coppia fissa, e ne è una dimostrazione la fuga romantica a Napoli dove la coppia ha trascorso del tempo insieme senza i figli. Proprio in occasione di questo weekend, che conferma la passione nuovamente sboccata con l’ex marito, Belen ha deciso di sfoggiare la fede nuziale, lasciando i fan senza parole.

Che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia scoccata nuovamente la scintilla non è più un mistero. La coppia è stata paparazzata insieme in diverse occasioni e la presentatrice de Le Iene Show ha confermato di aver ripreso a frequentare il padre del figlio Santiago, dopo l’addio a Antonino Spinalbese. Mentre De Martino è oggetto di un’accusa pesantissima, la showgirl argentina ha deciso di vivere con serenità il suo riavvicinamento all’ex marito, trascorrendo con lui un romantico weekend a Napoli, questa volta senza figli al seguito.

Stefano e Belen sono stati paparazzati insieme più complici che mai, facendo sognare tutti quei fan che hanno sempre sperato nel ritorno di fiamma. A colpire, tuttavia, è stata un Ig Stories della Rodriguez che si è mostrata in primo piano con la fede nuziale in bella vista. Il gesto di Belen non è passato inosservato e il popolo del web ha ipotizzato che con la fede l’argentina voglia simboleggiare il suo rinnovato impegno verso Stefano, magari questa volta nella speranza che la love story possa procedere senza intoppi.

Mentre Rodriguez si espone, lasciando trapelare qualche notizia e sbilanciandosi, De Martino preferisce non parlare del ritorno di fiamma, preferendo tenere privata la questione anche per il bene di Santiago. Le foto, scattate da Chi, parlano chiaro: che vogliano ammetterlo o meno, tra i due è di nuovo amore.