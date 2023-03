Belen Rodriguez, terza gravidanza in arrivo? La showgirl risponde postando una foto!

Gossip TV

Si fanno sempre più insistenti le voci circa una nuova possibile gravidanza di Belen Rodriguez. La showgirl ha deciso di rispondere, postando una foto che non lascia spazio ai dubbi.

Belen Rodriguez è in attesa del terzo figlio? La showgirl argentina ha fatto parlare di sé nell'ultimo periodo per i rumors su una presunta crisi con il marito Stefano De Martino, crisi ampiamente smentita dalle foto pubblicate dal diretto interessato, che ha mostrato una videochiamata tra lui e la moglie prima di partire per il suo one man show. Ma, ora, sembra che si sia diffusa anche la news di una presunta gravidanza della showgirl.

Belen Rodriguez incinta? Quel like misterioso e poi la foto che svela ogni cosa!

I rumors sono diventati più insistenti a causa di un like che la showgirl avrebbe messo al commento di un utente che le chiedeva se fosse in dolce attesa. Da questo minuscolo particolare, in molti hanno iniziato a pensare che si trattasse di un indizio della showgirl che non era ancora pronta a svelare la sua gravidanza. Dopotutto, Belen Rodriguez non ha mai nascosto di voler allargare la famiglia, sebbene il momento, forse, anche per il lavoro suo e del marito De Martino non sia dei migliori.

Tuttavia, i rumors hanno continuato a diffondesi e come spesso accade è stato un gesto della diretta interessata a svelare la verità: nelle stories di oggi sul suo profilo Instagram, infatti, Belen ha postato una foto che la mostrano intenta a trascorrere una cena romantica con Stefano De Martino, in un luogo molto specifico e che smentisce una volta per tutte le chiacchiere sulla gravidanz: la showgirl e conduttrice, infatti, è stata a mangiare sushi con il marito ed è noto che in gravidanza le donne non possano mangiare pesce crudo, alimento sconsigliato in gravidanza.

In questo modo, Belen Rodriguez ha dato una risposta a chi già si aspettava l'annuncio di un terzo figlio della coppia. Tuttavia, le foto postate sono un'ulteriore conferma della serenità della coppia, dato che i due sono stati a cena insieme felici e innamorati come non mai.