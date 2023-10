Belen Rodriguez rompe il silenzio: "Bisognerebbe mettersi nei panni degli altri"

Gossip TV

La chiacchieratissima showgirl argentina torna sui social e lancia una frecciatina (ma a chi?)

Negli ultimi giorni, sulla showgirl argentina Belen Rodriguez, impazza ogni tipo di gossip. Secondo gli esperti di gossip e secondo quanto riferito dall'ex re dei paparazzi e suo noto ex fidanzato Fabrizio Corona, la Rodriguez "starebbe male e andrebbe lasciata in pace".

Belen Rodriguez rompe il silenzio, le sue dichiarazioni lasciano ancora spazio a dubbi e interrogativi: cosa sta succedendo alla showgirl argentina?

Non c'è stato alcun commento sulle recenti e presunte ipotesi e l'argentina si è trincerata nel silenzio, fino ad oggi. La Rodriguez ha rotto il silenzio e sui social ha lanciato una frecciatina il cui destinatario è, almeno per il momento, ignoto.

"Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore", citazione di una recente dichiarazione dell'attore Elio Germano.

Negli ultimi scatti social pubblicati dalla showgirl, Belen è apparsa magrissima e lei stessa ha confermato di aver perso molto peso. "Lei è molto fragile, in questo momento non sta bene. Io le voglio talmente bene che metà basta. Le voglio veramente bene. Oggi lei avrebbe bisogno di un aiuto”, ha dichiarato Corona. Stando ad un'altra indiscrezione diffusa da TGCOM24, di recente, la sorella Cecilia insieme al fidanzato Ignazio Moser si sarebbe offerti di badare a Luna Marì e Santiago sarebbe invece con De Martino, il tutto per consentire a Belen di trascorre del tempo con la madre Veronica Cozzani per fare in modo di prendersi cura della figlia e aiutarla nel momento difficile che sta attraversando.