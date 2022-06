Belen Rodriguez lascia Mediaset per Discovery? Il gossip

Gossip TV

Sembra che la bella argentina faccia gola anche a Discovery, ma questo segnerà l’addio a Mediaset o Belen riuscirà a conciliare gli impegni televisivi?

Nuovi orizzonti si aprono per Belen Rodriguez? La showgirl argentina fa gola proprio a tutti e sembra che Discovery sia pronta a tutto per averla tra i suoi ranghi. Ma questo non vuol dire necessariamente che Belu rinuncerà a Mediaset per la nuova collaborazione.

Belen Rodriguez contesa da Mediaset e Discovery

Successo assicurato con Belen Rodriguez, che gode della stima e dell’amore di moltissimi fan, ma che è anche in grado di attirare gli haters nella sua trappola, traendo vantaggio dalle chiacchiere infondate sul suo conto per aumentare la propria notorietà. Belen non ha paura di nulla, soprattutto dopo il bacio che conferma il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, e una stagione televisiva che l’ha premiata. La Rodriguez fa gola a tanti e se Mediaset continua a puntare su di lei con Tu si qui Vales, aprendo anche l’ipotesi ad un ritorno in carica con Le Iene al fianco di Teo Mammuccari, sembra che anche Discovery voglia puntare sull’argentina.

A darne annuncio è Dagospia, che fa sapere quale potrebbe essere il nuovo rapporto lavorativo tra Rodriguez e Discovery. Non si tratta nel modo più assoluto di un passaggio da una rete all’altra bensì di una collaborazione, fortemente voluta da Discovery che negli anni sta puntano su volti sempre più amati del piccolo schermo e del web, come quello di Tommaso Zorzi ad esempio.

Una collaborazione che in alcun modo, dunque, pregiudicherebbe la presenza di Belen in Mediaset nel corso della prossima stagione televisiva. Nel frattempo i palinsesti del Biscione introducono una grande novità, che fa impazzire i fan, definendo la forma della nuova edizione del Grande Fratello Vip e de L’Isola dei Famosi.