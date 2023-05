Belen Rodriguez, il video della caduta a Le Iene e la reazione della conduttrice

Gossip TV

Ieri a Le Iene, Belen Rodriguez è caduta in diretta, mentre faceva il suo ingresso in studio. A divulgare il video è stata proprio sua madre, Veronica Cozzani. Ecco come ha reagito la conduttrice.

Piccolo incidente in apertura di puntata a Le Iene, ieri sera, martedì 16 maggio, per la conduttrice Belen Rodriguez. Nell'entrare in scena, infatti, la showgirl è stata vittima di una caduta in diretta.

Le Iene, Belen Rodriguez cade in diretta al suo ingresso

A quanto, mentre entrava in scena nello studio, dal dietro le quinte del programma, Belen Rodriguez è inciampata, mentre salutava Nathan Kiboba, ed è caduta. Mentre Max Angioni si sincerava delle sue condizioni, la showgirl e conduttrice argentina, per fortuna, non ha riportato alcun danno, limitandosi a ridere per la gaffe commessa.

Il video della caduta è già diventato virale, anche perché a diffonderlo su Instagram ci ha pensato Veronica Cozzani, madre di Belen. Cozzani, infatti, ha condiviso sul suo account Instagram il momento esatto della caduta, corredando il tutto con emoji di cuori e una risata. Peccato, però, che la figlia non sembra averla presa benissimo, data la risposta piccata che le ha riservato in uno dei commenti. Infatti, sotto il post pubblicato, spiccano le parole della conduttrice de Le Iene e da quello che ha scritto, per quanto abbia deciso di ironizzare sulla caduta, non sembra però aver apprezzato il gesto della madre di mettere alla berlina la sua piccola disavventura.

Nei commenti, infatti, Belen Rodriguez ha scritto:

"Non c'è un c**** da ridere! Ahahahahahaha"