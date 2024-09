Belen Rodriguez: "Gli haters? Li capisco, sono bella, intelligente, ho una bella cosa e faccio vacanze in posti meravigliosi"

Gossip TV

Intervistata da Il Corriere della Sera, Belen Rodriguez prossima al suo debutto su Real Time e Nove, ha parlato del suo rapporto con il tempo che passa e i dei suoi ex compagni, tra i quali Stefano De Martino.

Belen Rodriguez ha parlato dei suoi progetti televisivi in una lunga intervista con al Corriere della Sera. Presto tornerà sul piccolo schermo con due nuovi programmi: "Amore alla Prova" su RealTime e "Only Fun" sul Nove.

Belen Rodriguez: "Con Stefano De Martino oggi siamo in buoni rapporti"

Durante l’intervista, la showgirl argentina ha raccontato il suo rapporto con il passare del tempo e le trasformazioni del suo corpo. Ha ammesso di non essere entusiasta dei cambiamenti fisici, spiegando:

"Ho acquisito consapevolezza, sono più sicura adesso. Il sogno di ogni donna è avere il fisico dei 30 anni, con la consapevolezza dell'età matura. Mi dispiace vedere il corpo che cambia, la gamba non è tonica come una volta, ma non mi lamento"

La Rodriguez ha sempre ammesso di essere ricorsa talvolta a dei ritocchi estetici. A tal proposito, ha dichiarato:

"Credo che le persone siano libere di fare ciò che ritengono opportuno per sentirsi meglio con sé stesse".

In merito al suo rapporto con la provocazione e il mostrarsi pubblicamente, Belen ha affermato che non usa il proprio corpo come simbolo di una battaglia femminista:

"Mostrare il proprio corpo come forma di lotta al patriarcato? Sono discorsi che non capisco tanto. A me piace provocare, mi piace mostrarmi, sono egocentrica, altrimenti non farei questo lavoro. Sono Belen."

Parlando dei suoi rapporti con Stefano De Martino, la Rodriguez ha affermato:

"Con Stefano De Martino con qualche interruzione il settimo anno l'abbiamo superato: oggi siamo in buoni rapporti, abbiamo un figlio insieme, non si può non essere civili. È complicato stare insieme. Sono stata bene con i fidanzati che ho avuto, ma non è facile quando hai figli da altri uomini".

Infine, Belen ha risposto ironicamente su chi non perde occasione di criticarla, specialmente sui social:

"Li capisco, ho una casa bellissima, faccio vacanze in posti meravigliosi, ho un fisico così, sono anche intelligente. Li capisco se gli girano".

Warner Bros Discovery ha deciso di affidare a Belen Rodriguez la conduzione di due nuovi programmi. Il primo, già un classico di Real Time, è "Amore alla prova – La crisi del settimo anno", che torna per la sua seconda stagione. In questo format, la showgirl argentina si occuperà di affrontare il delicato tema delle crisi di coppia e matrimoniali, con l'ausilio di esperti del settore. Il programma segue quattro coppie in difficoltà, dove ogni partner avrà l'opportunità di vivere per due settimane con un'altra persona, mettendo così alla prova la propria relazione.

Il secondo progetto, previsto per il 2025, sarà su Nove e si intitolerà "Only Fun – Comico Show". In questo caso, Belen sarà affiancata dal duo comico PanPers per condurre la quarta edizione di questo show comico.