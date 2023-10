Belen Rodriguez: "ecco perché ha vissuto un grande malessere": l'indiscrezione

Gossip TV

La showgirl argentina è tornata sui social immortalandosi con Elio Lorenzoni e pronta a tornare a vivere a Milano. Il settimanale Oggi ha svelato quali sarebbe stati veri motivi del suo recente malessere

Dopo diverse settimane di preoccupante silenzio, Belen Rodriguez è tornata sui social insieme al fidanzato Elio Lorenzoni con il quale ha trascorso alcuni giorni di relax in montagna.

Belen Rodriguez "Si è rifugiata nella storia con Elio Lorenzoni più per rivalsa che per amore"

Belen sembra che prima si sia allontanata da Milano per trasferirsi a Brescia a casa del compagno e che poi abbia fatto visita in una clinica privata a Padova, avvalorando le indiscrezioni su un certo malessere che pare stia vivendo l'argentina. Oggi Belen ha fatto ritorno a Milano ed è stata nuovamente paparazzata in compagnia di Lorenzoni dal quale, soprattutto negli ultimi tempi, non si separa mai e con il quale presto si trasferirà in un nuovo e lussuoso attico nel capoluogo lombardo. La domanda che tutti si sono posti e a cui ancora non c'è risposta è la seguente: cosa ha avuto Belen, quali sono stati i motivi dietro alle mancate partecipazioni a Stasera c'è Cattelan e Domenica In?

Secondo il settimanale Oggi, fonti vicine alla stessa Belen sono certe che il malessere vissuto dalla Rodriguez siano stati frutto della pressione mediatica vissuta negli mesi, soprattutto in seguito alla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino e i tradimenti (anche se negati dall'ex ballerino) subiti. Belen questa volta avrebbe accusato il colpo facendola crollare. E ancora oggi, secondo il settimanale sembra che stia cercando di rimettersi in piedi. "Rifugiandosi in una storia che sa tanto di rivalsa e di orgoglio ferito. Più che di autentico amore“, ha riportato il magazine Oggi.