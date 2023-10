Belen Rodriguez avvistata in una clinica privata a Padova, le sue condizioni di salute continuano a preoccupare

Gossip TV

Secondo quanto riporta Il Mattino di Padova, Belen Rodriguez sarebbe giunta a Villa Maria, clinica privata padovana.

Continuano a preoccupare le condizioni di salute di Belen Rodriguez. Trincerata in un silenzio social ormai da diversi giorni, diverse indiscrezioni hanno riportato che la showgirl non stia attraversando un momento facile e le ultime notizie, diffuse in rete hanno riferito che la Rodriguez abbia lasciato Milano per trasferirsi a casa del suo fidanzato Elio Lorenzoni a Brescia.

Belen avvistata in una clinica privata a Padova:

Belen sarebbe sola e i figli con i rispetti padri, Santiago con De Martino e Luna Marì con Antonino Spinalbese.

Secondo quanto riporta oggi Il Mattino di Padova, Belen sarebbe stata avvisata davanti ad una casa di cura, Villa Maria, una clinica privata a Padova.

"Interpellata dai giornalisti - scrive il Mattino la struttura si sarebbe trincerata dietro un ‘no comment’. Stavolta la visita in città arriva dopo le notizie sulle sue condizioni di salute, condizioni sulle quali tuttavia nulla trapela se non l’uscita di Fabrizio Corona su un periodo non facile per Belen. Lei stessa, tra l’altro, giustificando l’assenza dalla trasmissione di Cattelan di cui doveva essere ospite, aveva parlato di malessere."

Sulle condizioni di salute di Belen Rodriguez sono giunte notizie anche da parte del portale Dagospia: "La telenovela di Belen Rodriguez & family continua. Sono successe nuove cose. La showgirl argentina avrebbe lasciato Milano; per uscire da questo momento brutto dopo la rottura con Stefano De Martino e l’addio a Mediaset, l’ex conduttrice de Le Iene si sarebbe trasferita da Elio Lorenzoni a Brescia, senza i figli Santiago e Luna Marí, rimasti coi rispettivi padri."

L'ex re dei paparazzi ed ex fidanzato di Belen, Fabrizio Corona, ha parlato dell'argentina riferendo "che non sta bene e deve essere lasciata in pace."

Anche l'esperta di gossip, Deianira Marzano,ha riportato la segnalazione di un utente che confermerebbe il trasferimento della Rodriguez a Brescia: