Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nella crisi di coppia interviene Maria De Filippi!

Sembra che l'unica che possa aiutare a Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia la regina della tv, Maria De Filippi. Scopriamo insieme perché!

La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrerebbe non voler rientrare e, a sorpresa, spunta il nome di Maria De Filippi come mediatrice per riportare la pace in una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, a risolvere la crisi ci penserà Maria De Filippi?

Le voci di una crisi sempre più grave tra la showgirl argentina e il conduttore Rai si sono susseguite insistenti nelle ultime settimane, accentuate da alcuni nuovi retroscena emersi dai social e dai giornali: il settimanle Chi di Alfonso Signorini aveva, infatti, svelato con un servizio esclusivo che Belen Rodriguez aveva già dimenticato Stefano De Martino con l'imprenditore Elio Lorenzoni, tanto da presentarsi alla festa di compleanno del cognato Ignazio Moser con la nuova presunta fiamma, complice l'assenza di De Martino.

A questo si erano aggiunti altri dettagli, come stories sui social e commenti vari, che avevano infoltito il mistero e reso la situazione ancora più ingarbugliata. Molti fan avevano anche sottolineato, sulla base di un commento di Belen Rodriguez, che si trattasse solo di una fuffa mediatica, orchestrata ad arte e senza un reale fondamento.

Dato che questa non sarebbe certo la prima crisi che la coppia sta attraversando, questa volta a intervenire per aiutarli a riappacificarsi sarebbe intervenuta Maria De Filippi. Il nome dell'autrice è stato riportato dal settimanale Nuovo secondo cui De Filippi interverrà per aiutare la coppia di suoi protetti - De Martino è un ex allievo del suo talent e Rodriguez una collega stimata con cui ha collaborato anche per Tu si que vales - a riconciliarsi:

"Maria per loro è come una mamma, sa che sono due teste calde che ogni tanto si scontrano e farà di tutto per farli riconciliare"

Per scoprire se davvero sarà l'intevento di Maria De Filippi a farli tornare insieme, non ci resta che attendere!