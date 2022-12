Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore a Napoli

Gossip TV

La showgirl argentina Belen Rodriguez e il marito Stefano De Martino si sono concessi una romantica fuga a Napoli, in occasione delle festività natalizie. Ecco tutto quello che sappiamo.

Le vacanze di Natale sono un'occasione anche per romantiche fughe, come quella di Belen Rodriguez e Stefano De Martino nella bella Napoli. Approfittando di questi giorni di festa, la coppia si gode Posillipo e il sole del capoluogo campano, insieme ai figli.

Vacanze alla luce del sole per Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Nonostante le chiacchiere di presunte crisi e di allontanamenti vari, la coppia è sempre più unita: Belen Rodriguez e Stefano De Martino non nascono più di essere innamorati, tanto che anche sui social si taggano nelle rispettive storie e condividono con i fan momenti personali. Come durante il weekend sulla neve di qualche settimana fa, in cui Stefano e il figlio Santiago giocavano con la neve.

La showgirl argentina ha scelto di trascorrere qualche giorno di vacanza con la famiglia di Stefano De Martino e con loro c'è anche la piccola Luna Marì, la secondogenita della conduttrice de Le Iene che ha avuto dalla relazione con Antonino Spinalbese, attuale concorrente del GFVip. Verso la piccola, anche Stefano è molto affettuoso e ha ammesso che, dopo la reticenza iniziale, è arrivato a considerarsi quasi uno zio per la piccola.

Sia lei che Belen, nelle scorse settimane hanno sofferto di una forma acuta di influenza, tanto che per molti giorni la showgirl è stata assente dai social e quando ha avuto l'occasione ha messo in guardia i genitori dal fare attenzione per i propri figli. Per fortuna, però, ora sembra tutto risolto e possono rilassarsi in queste feste.

L'allegra famiglia si gode perciò il sole di Napoli, in attesa di riprendere le rispettive trasmissioni. Infatti, anche De Martino è ormai un volto fisso del palinsesto di Rai 2, sia con Stasera tutto è possibile - di cui dovrebbero riprendere a breve le registrazioni - sia di Bar Stella.