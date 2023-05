Belen Rodriguez e Stefano De Martino diventeranno zii: arriva l'annuncio sui social!

Gossip TV

Belen Rodriguez e Stefano De Martino diventeranno presto zii: vediamo insieme i dettagli della notizia!

Lieta notizia in casa di Stefano De Martino e Belen Rodriguez: i due, infatti, diventeranno presto zii! L'annuncio del lieto evento è stato dato dalla futura mamma: Adelaide De Martino, sorella del ballerino e conduttore.

Se i fan della coppia Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser speravano in una lieta novella per la coppia, resteranno delusi: infatti, Belen Rodriguez e Stefano De Martino diverrano zii...ma sarà la sorella del ballerino a renderli tali! Ad annunciare il lieto arrivo è stata proprio Adelaide De Martino, nella giornata di ieri, 14 maggio, in occasione della festa della mamma. La ragazza, infatti, ha condiviso sui social la notizia, rendendo ufficiale l'arrivo di un cuginetto per i piccoli Santiago e Luna Marì, figli della coppia Rodriguez-De Martino.

Per annunciare l'arrivo del suo primo figlio, Adelaide De Martino ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, celebrando la forza delle donne della sua famiglia, madre, zie e nonna:

"Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri alla mia nonna che ha reso disponibile tutto questo e che sono sicura che avrebbe gioito con me. Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne!"

A differenza del fratello Stefano, che è parte del mondo dello spettacolo, Adelaide non lavora nel campo, ma è molto seguita sui social. Della sua vita privata si conosce poco, perché anche se molto seguita, la ragazza è molto riservata. Dopo una relazione con Emanuele Vicorito, attore di Gomorra- La serie, ora, è felicemente fidanzata con Diego Di Domenico, padre del suo bambino.