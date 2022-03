Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme: il gesto della showgirl argentina leva ogni dubbio

Gossip TV

Ritorno di fiamma tra Belen e Stefano!

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati davvero insieme? Stando alle ultime indiscrezioni social, la bella showgirl argentina è tornata ad indossare la fede nunziale, accompagnata dall’anello che il ballerino e presentatore le aveva regalato durante la loro storia d'amore.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la showgirl rimette la fede al dito

Il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano sembra ormai ufficiale. La conferma arriva direttamente dalle storie Instagram pubblicate dalla showgirl argentina. "In una Stories Instagram, si nota chiaramente che Belen è tornata ad indossare la fede al dito, accompagnata dall’anello che Stefano le aveva donato durante la loro love story. La coppia di gioielli è visibile nelle Stories pubblicate subito prima del weekend trascorso in montagna e subito dopo, quando la modella ha fatto rientro da Milano" si legge su Gossipetv.

Non solo. Il sito riporta che: "Nel fine settimana scorso, Belen, assieme ai fratelli Jeremias e Cecilia, si è recata sulle nevi di Courmayeur. I tre fratelli non sarebbero stati soli: con loro ci sarebbe stato proprio Stefano, che, guarda a caso, pure lui era a Courmayeur e ha frequentato i medesimi posti dell’ex moglie. Coincidenza? Pare proprio di no: i figli della modella non erano presenti (Santiago era con nonna Veronica Cozzani mentre Luna Marì con papà Antonino)".

Al momento nessuno dei due si è espresso, anzi hanno sottolineato più volte di stare insieme e frequentarsi per il bene di Santiago. "Non c’è alcun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo. Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita" aveva assicurato Stefano al settimanale Gente fino a febbraio.