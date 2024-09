Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, pace fatta: cosa ha scritto la showgirl argentina su Instagram

Gossip TV

Belen Rodriguez si lascia andare a dolci parole nei confronti di Giulia De Lellis. Sembra che tra le due sia finita la faida, ecco cosa ha scritto la showgirl argentina su Instagram.

Nelle ultime settimane in molti hanno notato segnali distensivi tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. La showgirl argentina ha commentato positivamente il nuovo flirt dell’influencer romana con Tony Effe, poi è stata la volta dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne complimentarsi con Belen per il suo nuovo prodotto beauty. Ed ecco che Rodriguez si spertica in grazie su Instagram, lasciando tutti abbastanza basiti ma piacevolmente colpiti.

Belen e Giulia, nemiche - amiche

Non è chiaro cosa sia realmente accaduto tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis in passato, fatto sta che tra le due non c’è mai stata una grande amicizia. C’è chi pensa che la faida sia iniziata quando la bella influencer romana ha intrapreso una relazione con Andrea Iannone, ex della showgirl argentina, mentre altri sono disposti a giurare che si tratti di un’inimicizia nata per motivazioni lavorative che le hanno portate a fronteggiarsi dietro le quinte. Da quando entrambe si sono ritirate al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, tuttavia, qualcosa è cambiato ed è arrivato un gesto importante da parte di Belen, che ha commentato positivamente la nuova relazione di Giulia con il rapper Tony Effe.

Sembra proprio che il flirt sia nato durante il ricevimento di nozze, quando il cantante e l’ex di Andrea Damante hanno trascorso tanto tempo insieme a stretto contatto, e chissà che Belen non abbia osservato tutta la scena meravigliandosi e appassionandosi a questa love story. Del resto Belen sta per subentrare a Giulia alla conduzione di Amore alla prova - La crisi del settimo anno, in onda su Real Time, dopo aver firmato un contratto con la Warner Bros. Discovery, e dunque anche dal punto di vista professionale i vecchi attriti potrebbero essersi appiananti. Nelle ultime ore, poi, tra le due c’è stato un curioso quando inaspettato scambio sui social che non è passato inosservato. Ecco cosa è successo.

Giulia pubblicizza Belen, lei ringrazia di cuore

Dopo uno scambio di likes, Giulia De Lellis ha deciso di testare nelle sue Ig Stories il nuovo rimmel di Rebeya, il brand di make-up fondato recentemente da Belen Rodriguez, che ha da poco festeggiato 40 anni. La showgirl argentina è molto orgogliosa di questa nuova scommessa e sta pubblicizzando tantissimo i prodotti che ha creato con cura e passione, e che sembrano aver convinto anche l’esperta influencer romana. Giulia, infatti, ha ammesso di aver molto apprezzato questo prodotto per la sua efficienza e di essere rimasta molto colpita anche dal packaging del rimmel, sapendo da imprenditrice nel mondo beauty quanto sia difficile realizzarlo. Le parole della De Lellis sono state molto apprezzate da Belen, che ha subito ricondiviso la Ig Stories, scrivendo:

“Sei stupenda sempre, grazie per l’altruismo”. Le parole di Belen sono cariche di affetto ma anche gratitudine. Del resto non è facile trovare un po’ di solidarietà nel mondo del social ora che tutte lavorano come influencer ma anche imprenditrici, dal momento che è più facile pesarsi i piedi e buttare fango. Dunque, con questo commento della Rodriguez, sembra ufficialmente nata una nuova e inaspettata amicizia.