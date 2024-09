Belen Rodriguez compie 40 anni e festeggia con un White Party: tutti i dettagli

Gossip TV

Belen Rodriguez spegne 40 candeline e festeggia in un ristorante milanese, perfettamente decorato per l’occasione, con un white party e un look super sensuale.

Belen Rodriguez spegne 40 candeline! La bellissima showgirl argentina che ha conquistato l’Italia ha raggiunto un importante traguardo e ha voluto festeggiare con un white party in un noto ristorante milanese, offrendo ai suoi invitati un menù delizioso. Ecco tutti i dettagli sul compleanno di Belen.

Belen Rodriguez compie 40 anni

Il successo di Belen Rodriguez in Italia è stato a dir poco clamoroso. Inizialmente apparsa sul piccolo schermo con qualche programma minore, Belen è riuscita a conquistare ruoli di primo piano, anno dopo anno, dimostrando che dietro la sua conturbante bellezza c’è molto di più: una donna simpatica, capace, che studia, che non lascia nulla al caso e dotata anche di una spiccata intelligenza. E così, dopo aver spadroneggiato in televisione alla conduzione di Colorado, Tu si Qui Vales, Le Iene e altri programmi, compresa l’apparizione al Festival di Sanremo dove fece parlare tutti per la famosa farfallina tatuata, ora è anche un’imprenditrice in carriera con tre brand di moda e uno di beauty all’attivo.

Negli anni, Rodriguez è stata al centro dei pettegolezzi anche per la sua vita privata, a partire dalla storia d’amore con Fabrizio Corona, per passare al matrimonio con Stefano De Martino con il quale si è resa protagonista di diversi tira e molla fino alla rottura finale dopo la scoperta di nuovi tradimenti, poi il flirt con Antonino Spinalbese che l’ha resa madre per la seconda volta e il nuovo compagno Angelo, che tiene ben lontano dalle telecamere. Belen, che si è lasciata andare a una serie di dichiarazioni inaspettate, ha festeggiato il 20 settembre il suo 40esimo compleanno, ecco tutti i dettagli sul party.

Belen Rodriguez, white party e figli in primo piano

Per festeggiare i suoi 40 anni, Belen Rodriguez ha organizzato una cena in un noto ristorante milanese che, per l’occasione, è stato splendidamente addobbato con rose rosse e candele dalle luci soffuse. Belen ha scelto un menù speciale, quasi tutto a base di pesce, con ottimi prodotti di qualità e poi una torta a più piani con ben 40 candeline da spegnere insieme ai figli Luna Marì e al primogenito Santiago. Oltre ai meravigliosi bambini, al white party della showgirl argentina c’erano i genitori, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, poi la sorella minore Cecilia insieme al marito Ignazio Moser, il fratello Jeremias e la compagna Deborah Togni mentre rimane il mistero sugli altri invitati Vip. Certamente non c’era nessuno dei suoi storici ex con i quali Belen, pur mantenendo un rapporto civile per amore dei suoi figli, non è rimasta amica viste le burrascose rotture. Per l'occasione, la presentatrice ha indossato un look total white composto da gonna a vita alta, splendido top in satin con incrocio dietro al collo e altissime scarpe con tacchi, per poi optare per un make-up sobrio e capelli raccolti. Nei prossimi mesi, Rodriguez torna in televisione con ben due programmi dopo il contratto con Warner Bros. Discovery, su Nove e Real Time e il pubblico non vede l’ora di poterla riavere sul piccolo schermo dopo più di un anno di stop.