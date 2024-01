Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni in crisi? La coppia sempre più distante, cosa succede

Gossip TV

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni sempre più distanti. Lui va ad una festa tutto solo, e si parla di crisi di coppia.

Cosa succede tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni? La coppia ha abituato i fan a vederli sempre insieme, inseparabili anche nelle occasioni di famiglia e mondane, e ora invece è distante sui social e nella vita reale. Secondo alcuni ci sarebbe una crisi in atto e la scelta di Elio, presentatosi ad una festa tutto da solo, non fa che confermare le teorie.

Elio Lorenzoni e Belen Rodriguez, è maretta?

Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, concluso tra una mare di polemiche, gossip e corna, Belen Rodriguez si è avvicinata ad un caro amico, con il quale ha un rapporto speciale da un decennio, e con il quale è sbocciato amore. Stiamo parlando di Elio Lorenzoni, l’imprenditore affascinante che Belen non ha mai smesso di ringraziare per esserle stato vicino nel momento peggiore della sua vita e averle dato amore. La coppia è apparsa sin da subito solida, unita e molto coinvolta, tanto che i settimanali di gossip hanno parlato della possibilità che Belen e Elio stessero pensando di allargare la famiglia e poi al matrimonio.

Belen, che è scesa in campo per Chiara Ferragni dopo lo scandalo Balocco, nelle ultime settime, tuttavia, appare sempre sola o con i suoi adorati figli, lontana da Elio che nel frattempo si presenta da solo ad una festa. A riportare questa ultima indiscrezione è Deianira Marzano, che ha pubblicato il video del party con Lorenzoni tutti solo, e sembra che Belen non si sia proprio presentata all’evento, lasciando nei fan della coppia non pochi dubbi.

La distanza tra i due, la mancanza di nuove dediche social e di foto di coppia non fanno che alimentare i pettegolezzi e sembra che, sempre secondo una segnalazione, i due abbiano ufficialmente deciso di rallentare il loro rapporto, tanto che Lorenzoni starebbe evitando anche di dormire a casa di Belen per lasciarle spazio. Dunque, è crisi? Al momento sembra proprio di sì, ma chissà che non si tratti di una situazione passeggera.